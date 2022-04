Entrevista a Lluis Mengual: “Nunca creí salir en televisión, de hecho, me llevaron engañado”

A mi madre le preguntaba qué pintaba una cigüeña en París cuando los niños se hacen de otra manera. Su verdad es que, quién les escribe, responde a tópicos y clichés. Más bien, pregunto sobre ellos, pero no seré yo quién le conteste. Contestón, él. Y ese es su encanto. Que refunfuña sin silenciador. Y con arte. Porque arte y gusto tiene. Y gracia. Y carácter. Seny y diseny. Es el favorito de María Escoté y, por segunda vez, concursante de ‘Maestros de la Costura’. Esta entrevista la hicimos justo antes de su entrada en el reality del que, asegura, no se va otra vez sin su maletín. Que la pela es la pela. Y que lo de participar está muy bien. Pero ganar, ganar está mucho mejor. Con ustedes, Lluís Mengual.

Confiéseme, a los Reyes qué les pedía, ¿un balón o una Barbie con sus últimos modelazos?

Pues te vas a joder mi queridísimo tocayo pero no pedía ni una ni otra. A mí, lo que me encantaban eran los playmobil. Deseaba tener la mansión para poderla decorar y tenerla puesta impoluta para recibir a mas playmobil en visitas de té y fiestas de baile.

¿Hay que reivindicar a la tieta?

¡Sin duda! Las tietas son el alma joven de toda familia y de toda fiesta, aunque siempre son las que están en último luga. Ahora bien, cuando toca pedir el regalo caro en la lista de bodas, todo el mundo acude a la tieta soltera.

¿Cree que hay demasiada moderna haciendo cosas raras?

Sinceramente, no creo nada. Siempre me ha dado igual todo, o así me lo han inculcado en mi casa. Mis padres me decían: «ocúpate de tu vida que ya tienes suficiente». Creo que en la vida todo es apto mientras no faltes al respeto a quien te rodea.Fuera etiquetas de la sociedad.

¿Es usted un clásico incomprendido?

Eso dice mi madre... ¡sabia mujer! Pero no creo que sea un clásico incomprendido, sino que creo que soy de gusto clásico y la sociedad, una vez más, se toma esa estrategia gratuita de etiquetar. De pequeño vestía de cowboy.

Raquel Sánchez Silva, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

¿Siempre quiso ser una estrella de la televisión?

Jamás, siempre he querido tener mi propio negocio y ser válido por mí mismo. Nunca creí salir en televisión, de hecho me llevaron engañado ,ya que rechace el querer presentarme.

Era usted el «enfant terrible» de la edición. ¿Un eterno incomprendido o un verso libre marimandón?

Pues no, nada de lo que usted ha dicho, tan solo fui Lluis Mengual.

¿Qué político ve usted con sus diseños?

Cualquiera. Debería de vestir al Rey de España. Quizá así popodríamos romper con muchas etiquetas actuales de la sociedad.

¿Siempre fue tan contestón o es imperativo televisivo?

Si hay algo puedo asegurar es que en televisión se ve lo mismo que en persona. No hay ningún papel ni actuación. Y no es ser contestón, sino que debo defender lo que creo injusto porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará por mí? Pero, una vez más estoy contestando una entrevista a un periodista cargado de etiquetas que califica mis respuestas o reivindicaciones de contestón. Solo defiendo mis propias verdades...

¿Prefiere ser el diseñador de referencia de una estrella del pop, loca y caprichosa, o prefiere serlo de muchas señoras cardadas como Dios manda?

Quiero ser el diseñador de todo el mundo que quiere que lo sea.

Chándal, calcetín tenis, zuecos de enfermera… ¿el Apocalipsis está cerca?

El apocalipsis nunca está cerca