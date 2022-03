“Maestros de la costura” emite imágenes inéditas de Verónica Forqué tras su fallecimiento

La actriz Verónica Forqué fue encontrada sin vida en su domicilio el pasado mes de diciembre. No pasaba por un buen momento personal y decidió quitarse la vida. Fue una de las empleadas del hogar que tenía contratada la que la encontró y avisó a los servicios de emergencia. Desde aquel día, se comentó que su estado anímico no había sido el más adecuado durante su paso por “MasterChef Celebrity”. Desde RTVE emitieron un comunicado en el que anunciaban que habían tomado la decisión de no emitir las imágenes de la actriz grabadas con anterioridad.

Forqué había sido invitada a dos programas más de la cadena. “MasterChef Junior” y “Maestros de la Costura”. Y, aunque en un principio la cadena optaba por no emitir las imágenes “por respeto”, finalmente ayer salieron a la luz, tres meses después de su muerte considerando estos vídeos como un homenaje póstumo a la actriz. En las imágenes se puede ver a Forqué muy pendiente de los diseños de los candidatos a alzarse con el triunfo de la prueba.

Juanma Castaño y Verónica Forqué en MasterChef FOTO: @juanmacastano_oficial

Nada hacía presagiar viendo las imágenes lo que ocurriría tan solo unos meses después de la grabación del programa. Y es que en su intervención en el programa que presenta Raquel Sánchez Silva, la artista pudo valorar el trabajo de los concursantes, e incluso, anima a Lorenzo Caprile, uno de los jurados del “talent” de La 1 a no estar “tan serio”. «Das miedo, Caprile», le ha recriminado. «Gracias por traer a esta mujer, es una maravilla», ha destacado un emocionado Eduardo Navarrete, admirador de Forqué.