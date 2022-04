Lo que ha cobrado Olga Moreno por romper su silencio tras separarse de Antonio David: hablan los paparazzis expertos

Han tenido que pasar varios siete meses para que una decidida Olga Moreno de un paso al frente para romper su silencio sobre todo lo que ha rodeado a su vida personal en los últimos tiempos. La empresaria ha hablado alto y claro sobre su separación de Antonio David en las páginas de la revista ‘Semana’. Esta es tan solo la primera parte, ya que la citada publicación publicará otra entrega con declaraciones de la protagonista que verá la luz el próximo miércoles.

“No me merezco lo que me está pasando”, asegura la ganadora de ‘Supervivientes 2021′ en esta portada. Estas palabras son tan solo un aperitivo para todo lo que cuenta en su interior: “Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación, y he luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra”, ha confesado sin querer pronunciar el nombre de Marta Riesco. Eso sí, Olga Moreno defiende a Antonio David como padre y como persona, pero se siente decepcionada con su faceta como marido, sobre el que reconoce haber tenido sospechas en más de una ocasión de cara a una infidelidad por parte de este.

Hoy, más que nunca, demuestra tener las cosas muy claras y no ha dudado en ser sincera con sus sentimientos: “Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho. Cuesta ver al hombre que has querido durante 22 años con otra mujer”, asegura entre otras muchas cosas.

Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Cabe destacar que, además de dar las explicaciones pertinentes sobre sus vivencias durante los últimos meses, el motivo por el que Olga Moreno ha hecho esta entrevista de esta forma es, evidentemente, económico. ‘LA RAZÓN’ ha hablado con Diego Arrabal y otros paparazzis que llevan décadas trabajando en agencias y vendiendo temas a las revistas del corazón. El colaborador de ‘Viva la vida’ asegura que el valor de esta exclusiva “oscila entre los 40.000 y 50.000 euros”, teniendo en cuenta las características de la misma y el momento de actualidad en el que se encuentra.