Rocío Flores estalla contra Olga Moreno por su polémica entrevista: “Estoy decepcionada”

Han tenido que pasar varios meses para que Olga Moreno por fin rompa su silencio sobre todos los acontecimientos que han sacudido su vida en los últimos meses. A través de una polémica entrevista publicada entre las páginas de la revista ‘Semana’, la ganadora de ‘Supervivientes 2021′ se ha pronunciado sobre su sonada ruptura con Antonio David, a quien ha dedicado palabras muy poco amables. “Me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto”, sentencia, entre otras muchas declaraciones incendiarias.

Como no podía ser de otra forma, Rocío Flores también se ha pronunciado sobre esta polémica entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’, y, sorprendentemente, ha cargado muy duramente contra Olga Moreno. La joven, con rostro muy serio, reprocha a la ex de su padre que no le hubiera comunicado con antelación su intención de dar un paso al frente: “Yo me entero el lunes a través de una llamada de Olga, pero la entrevista está hecha desde antes del lunes”. De sus palabras se entiende que le habría gustado que la andaluza se lo hiciera saber este mismo fin de semana, cuando estuvieron juntas durante el cumpleaños de su padre.

Rocío Flores no entiende que la empresaria se mostrara feliz junto a Antonio David durante la celebración familiar, ocultando los ataques que le había dedicado en el reportaje. De hecho, la joven señala que “Olga no estaba invitada al cumpleaños, fue ella la que me dijo de venir... Entonces, vienes al cumpleaños, posas delante de las cámaras con mi padre, sabiendo todo lo que has dicho en la entrevista”.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Por este motivo, Rocío Flores dice sentirse “decepcionada” con Olga Moreno “por la manera en la que se ha hecho todo”. Asegura que no le duelen las críticas que ha vertido contra su padre, sino el hecho de que lo haya ocultado hasta esta misma semana: “Soy la que tiene que venir a dar la cara y nadie me ha dicho nada. Me lo dijo un lunes, sabiendo que yo vengo un miércoles”.

Además, la nieta de Rocío Jurado lamenta que Olga Moreno no haya sido del todo sincera con ella en lo relativo a los problemas que tenía con su padre, mientras que en el reportaje de la revista se ha abierto en canal: “Cuando Olga llegó de ‘Supervivientes’, le pregunté si le pasaba algo con mi padre, y me dijo que no, y ahora en la entrevista dice que no estaba bien en sus cosas personales”.

Al final, Rocío Flores llega a la conclusión de que “cada uno mira por su propio beneficio”, y parece que esta polémica entrevista marcará un antes y un después en su, hasta ahora, idílica relación con Olga Moreno.