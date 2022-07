Nacho Palau se sincera: “A Miguel Bosé le daría la mitad de mi corazón si se lo pudiera dar”

No es uno de los concursantes más queridos, sin embargo, Nacho Palau está dejando un concurso lleno de confesiones sobre su vida privada que desconocíamos hasta el momento. En la recta final de ‘Supervivientes’, el ex de Nacho Palau se sometió anoche a el puente de las emociones, en el que repasó sus momentos más duros tras la ruptura con Miguel Bosé.

La sorpresa vino cuando habló sobre el amor: “Cristian, una persona que está conmigo desde hace un año. Un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho para darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por lo que está haciendo. Lo adoro, lo quiero muchísimo y quiero durar mucho tiempo más, si puede ser”. De esta manera, el valenciano desveló su actual relación.

Palau también habló de la paternidad y aseguró que fue “lo más deseado para Miguel y para mí. Pasamos mucho tiempo deseando ser padres y todo se fue solucionando para que pudiéramos ser padres los dos y formar una familia. A día de hoy es lo mejor”. “Tenemos cuatro hijos maravillosos de los que estoy muy orgulloso. Fueron niños muy deseados. Llegaron felices y en una familia muy feliz y eso quiero que se sepa, que lo sepan mis hijos. Fueron muy bien recibidos, se les quiere con locura. Entre los dos papás y las familias… fueron una bendición para nosotros”, dijo emocionado.

EL CANTANTE MIGUEL BOSE Y NACHO PALAU DURANTE EL MASTER SERIES MADRID 2004 JP / RN / SC / ©KORPA 24/10/04 MADRID FOTO: SC / JP / RN GTRES

Como no podía ser de otra manera, también abordó la polémica separación entre ambos: “Los niños no tienen culpa de nada, no entendían… Llega un momento que no entiendes como pasan las cosas, se derrumba todo. Aparece el odio y cosas horribles que ni cuatro niños son capaces de evitar. La separación de la familia fue lo más traumático y lo más doloroso que he pasado. El separarte de tus hijos, el no saber explicarles, es muy duro”.

“Me siento culpable. En un principio sí hubo mucho rencor a Miguel, En parte ni ha desaparecido. A Miguel lo quiero mucho. Lo sigo queriendo una animalada. Le daría la mitad de mi corazón si se lo pudiera dar porque somos los dos porque quisimos. No los engendramos en nuestro vientre, pero son parte de nosotros y quero a mis cuatro hijos por igual, espero que ese poco rencor que quede pase y podamos recordar el tiempo pasado y recordar a personas que ya no están… Son muchos años y no voy a tener una relación así con nadie, es más de media vida”, confesaba para sorpresa de los espectadores.

“Me siento muy culpable y esa culpa es hacia a mí. Las cosas no pasan si dos no quieren. En una relación somos dos. Quiero pedir perdón por todo lo que no he sabido hacer y por el dolor infringido a mis seres queridos y a mi expareja. Intento dejarlo atrás y compartirlo. Me siento muy culpable y muy responsable y quiero dejarlo atrás para poder seguir viviendo dignamente con mi familia y con mis seres queridos”. Un dura confesión con la que Nacho Palau se “desnudo” ante la audiencia mostrando su cara más sincera y vulnerable.