Nacho Palau se rompe por el distanciamiento de sus hijos con Miguel Bosé: “Echan de menos a sus hermanos”

La participación de Nacho Palau en ‘Supervivientes 2022′ llevó a muchos a pensar que el artista abriría su corazón en Honduras y revelaría detalles desconocidos sobre su polémica separación de Miguel Bosé. Finalmente, así ha terminado ocurriendo, y el escultor no ha tardado mucho tiempo en desahogarse con sus compañeros sobre el controvertido asunto de la custodia de los cuatro hijos que tienen en común. Hasta ahora, los chicos se han separado en función de quién sea su padre biológico, una decisión que el valenciano no comparte, tal y como ha expresado durante una conversación con su compañera en la isla caribeña, Marta Peñate.

Nacho Palau se ha sincerado con la ex gran hermana y ha confesado lo mucho que le duele no poder tener juntos a sus cuatro hijos, una situación a la que todavía no se ha acostumbrado. “Ha hecho falta tiempo para encajar todo, para organizar todo, para organizarse a uno mismo”, ha comentado. Además, expone que los niños tampoco se han hecho a la idea, y lamenta que “se están haciendo duros a la fuerza” porque “antes vivían en la ciudad”. Del mismo modo, el escultor ha expresado lo difícil que se hace el momento de decir adiós cuando acaba su tiempo con los otros dos niños.

“Una vez que se van ya sé que es hasta dentro de tres meses, y cuando falta poco para que lleguen ya me empiezo a poner nervioso. Cuando los veo me quiero morir porque los tengo a los cuatro y es la mayor felicidad que tengo”, dice un emocionadísimo Nacho Palau. Por lo visto, sus hijos ya tienen edad suficiente para percatarse de la complicada situación que atraviesan y “echan de menos a sus hermanos”, explica el que fuera pareja de Miguel Bosé.

Nacho Palau en 'Supervivientes 2022' FOTO: La Razón Mediaset

Pese a las consecuencias negativas que se han devenido de su separación del cantante, parece que Nacho Palau no se arrepiente. En la misma conversación con Marta Peñate, deja caer que su relación con él ya se hacía insostenible. “Estoy encantado. Estoy feliz. Ya no se podía más. No podía más. Tanta tontería, tanta… Ya está, fuera, se acabó”, reflexiona sobre su divorcio.

Teniendo en cuenta lo mucho que Miguel Bosé aprecia su privacidad, es fácil intuir que no le estarán sentando nada bien las revelaciones que su expareja está compartiendo desde ‘Supervivientes 2022′, y, para su desgracia, lo más probable es que Nacho Palau siga regalando a la audiencia nuevos detalles ocultos sobre su vida con el cantante.