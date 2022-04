Nacho Palau, sobreviviendo en Honduras por los hijos que tuvo con Miguel Bosé

Con un salto decidido del helicóptero y una emotiva dedicatoria, Nacho Palau comenzaba su aventura en Honduras. La ex pareja de Miguel Bosé, con quién compartió dos décadas de su vida y la crianza de cuatro hijos, ha aceptado la propuesta de Telecinco para convertirse en personaje después de años viviendo en secreto su amor con el famoso cantante.

“Es la primera vez que estamos viendo a Nacho Palau en un programa de televisión”, anunció Jorge Javier Vázquez. “Estarás nervioso, te están viendo desde España y seguro que desde otras partes del mundo”, dijo Jorge Javier haciendo referencia a su ex pareja. “Yo mientras me vea mi gente ya estoy contento”, contesto Palau.

“¿Te están viendo tus hijos?”, le preguntó el presentador, a lo que Palau contestó: “No creo, ya se lo pondrán mañana”. Jorge Javier aseguró que estaba deseando hacerle un montón de preguntas sobre su relación con Bosé y, sin más preámbulos, preguntó: “¿Es tan pesado como parece?”. Una pregunta que, entre risas, Nacho, no dudó en responder: “Un poquito sí”. “Sin el autotune, ¿qué voz tiene?”, preguntó Vázquez, sin conseguir que el Superviviente contestara. “Ya lo iremos hablando a lo largo del concurso” advirtió el presentador dejándole disfrutar del inicio de su aventura.

Muy celoso de su vida privada se dio a conocer cuando, tras separarse del hijo de Luis Miguel Dominguín en 2018, sus abogados anunciaron que había decidido interponer acciones legales para proteger a los cuatro hijos que tuvo la pareja por gestación subrogada: “Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”.

La lucha de Palau por la filiación de los cuatro hijos que crió junto a Miguel Bosé

El escultor valenciano lucha para que el juez reconozca que los cuatro niños son hermanos, a pesar de que, cada uno de los miembros de la ex pareja, es padre biológico de dos niños. Aunque Palau apenas ha ofrecido entrevistas a los medios, sí lo ha hecho su madre. “Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y querían tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera suyos a sus cuatro hijos, pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos”, reveló Lola en un ‘Deluxe’.

Nacho Palau reside en la localidad de Chelva (Valencia), donde vive de forma modesta en una casa que compró cuando convivía con el artista y en la que, junto a su madre, cría a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo. El nuevo concursante de Supervivientes lucha para que sus hijos tengan un nivel de vida parecido al de sus hermanos, Diego y Tadeo, que viven con el cantante en Panamá. “Yo no le pido, él sabe lo que hay... Si no sale de él, yo no le pido nada, mantendré a los niños y haré por ellos todo lo que pueda”, confesó Palau hace unos meses.

En octubre, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), le dio la razón a Bosé. Palau recurrió, llevó su petición de filiación a la Audiencia Provincial, de cuya resolución aún está a la espera. Mientras espera la sentencia, y con el fin de asegurar a sus hijos en futuro, Palau ha dicho sí a la interesante propuesta económica de “Supervivientes 2022″. A excepción de Charo Vega, compañera de colegio y de infancia de Miguel Bosé, ninguno de los otros participantes se postula como su enemigo natural y, por lo que se ha visto hasta el momento, tiene buena relación con todos sus compañeros.