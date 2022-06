Nacho Palau, a punto de abandonar “Supervivientes”

La opinión que sobre él tienen ha afectado a Nacho Palau. El ex novio de Miguel Bosé se derrumbó anoche cuando conoció lo que piensan de él sus compañeros y el miedo a sentirse desplazado le ha hecho plantearse su regreso anticipado a España.

La convivencia empieza a hacer mella entre los concursantes que se enfrentan ya a las últimas semanas de programa. Las inclemencias del tiempo, el hambre, el cansancio y las estrategias han hecho que la imagen de Palau entre los concursantes se deteriore. Sus compañeros ya no le ven con los mismos ojos después de ver ciertos gestos que les han hecho darle la espalda, lo que ha hecho que pase por sus horas más bajas.

Su experiencia hondureña empieza a pasarle factura emocional y desea cuanto antes recuperar su vida en España.

“Supervivientes” propuso a sus concursantes escribir en una nota de forma anónima lo que pensaban sobre el resto de sus compañeros y Nacho Palau es el que ha salido peor parado. El resto de concursantes a descrito al artista como “ansioso, gruñón, mezquino, su falsedad… egoísta, mal compañero, mal superviviente, cómo se dirige a los compañeros y lo falso que es”, leía el propio Nacho Palau ante la esquiva mirada de quienes consideraba amigos. Un mazazo del que trata de reponerse.

“No me voy a quedar con ninguna. Seguramente es posible que haya dado esa imagen, me da pena que sea tan así. Es un concurso, un concurso extremo, aquí se pasa mucho. Hay unos que lo pasarán menos mal y otros más, porque estamos más solos”, fue la respuesta de Palau a las descalificaciones de sus compañeros.

“Estamos en la recta final y te cansas. No sé si quiero seguir luchando, echo mucho de menos a mis hijos”, le confesaba a Ana Luque.

Pero Nacho Palau parece que aguantará, teniendo en cuenta que el abandono del concurso está penalizado económicamente. El ex de Bosé entró en el concurso para evitar las calamidades por las que sus hijos habían tenido que pasar, tras su separación del cantante.