Nacho Palau carga contra Miguel Bosé y lo señala como el único culpable de la separación de sus hijos

Nacho Palau está ahora en la palestra mediática tras más de 26 años de relación en la sombra de Miguel Bosé. Tras su complicada y polémica separación, el valenciano, que ahora está concursando en ‘Supervivientes’, concedió su primera entrevista a Toñi Moreno en el programa ‘Déjate querer’, un coloquio que se grabó antes de partir a Honduras pero que se ha emitido ahora.

El ex del cantante se sinceró con la periodista y no dudó en hablar sobre cómo fue su historia de amor con el artista, sus comienzos y, como no de su separación y de la situación dramática que está viviendo con sus cuatro hijos en común. “Lo que más me hace sufrir son los otros dos niños. No saber el día a día. Tengo ahí un sentimiento de culpabilidad”, lamentaba Nacho Palau. Para él, lo más duro de todo ha sido, sin duda, la separación de los niños. “No vivir con los cuatro. Eso ha sido lo peor. No soy yo quien toma la decisión de separar a los niños. Cuando después de muchos años decidimos tener cuatro enanos y todo lo que eso conlleva, eso es real. Él ha dicho que tenía cuatro niños. Yo sé que lo real son esos cuatro niños y que se quieren como hermanos”, le confesaba a la andaluza.

Miguel Bosé y Nacho Palau FOTO: SC / JP / RN GTRES

Así narraba el principio del fin de su relación con Miguel Bosé: “Es difícil ese momento porque hay niños de por medio. Te das cuenta que las cosas acaban mal y no has sabido arreglarlo. No entiendes el porqué. No es fácil acabar bien. Pasas del amor al odio. Pero fue difícil, sobre todo, por los niños.” Nacho Palau no ha dudado en señalar directamente a Miguel Bosé como culpable de la ruptura familia. “La separación de los niños surgió. Yo no separé a mi familia. Miguel tomó esa decisión. Eso fue lo difícil”, señaló.

A pesar de todo, el escultor confesó que se enamoró perdidamente del cantante y no se arrepiente en absoluto de todo lo vivido junto a él. ”Fue muy bonito. Han sido 26 años que no volvería atrás. Volvería a pasar por lo mismo. He sido muy feliz y he aprendido mucho. Quitando los últimos años que fue horrible, me ha ido muy bien. He estado muy enamorado”, terminó lamentándose.