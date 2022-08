La esposa de Ion Aramendi recibe el alta y se recupera en casa de su parto por cesárea

Esta misma mañana, María Amores, esposa del presentador Ion Aramendi, recibía el alta en el hospital donde dio a luz por cesárea la semana pasada. Su marido nos dice que “estamos muy felices y deseando llegar a casa para que nuestros dos hijos conozcan a su hermanita. Va a ser un momento muy emocionante para todos. Muchas gracias por preocuparte…”.

La misma María ha subido un mensaje del todo significativo a las redes sociales: “han sido unos días en los que las he pasado p*tas, no os voy a engañar. Un parto inducido durante veinticuatro horas. El bebé era muy grande, intentaba salir, pero aquello no pintaba bien. Al final, una cesárea, y ahora, afortunadamente, Marieta está bien”.

Marieta es el nombre que han elegido sus padres para el bebé, un nombre que les gusta a los dos, hubo consenso desde el primer momento. El matrimonio ya tiene dos hijos varones, Ion y Lucas, de doce y cinco años de edad.

Tras acabar su labor como uno de los presentadores de la última edición de “Supervivientes”, Ion, que tiene contrato de cadena en Mediaset, está a la espera de que le ofrezcan otro proyecto televisivo en la próxima temporada.