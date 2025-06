Anabel Pantoja desvela el motivo por el que no va a conocer a Cairo: "Me lo ha pedido Isa"

Anabel Pantoja acaba de aterrizar en Sevilla junto a su hija Alma. Sin la compañía de David Rodríguez, la influencer se ha reencontrado con su madre, Merchi Bernal, en el aeropuerto de la localidad hispalense. Allí, la sobrina de la tonadillera ha atendido a los medios y ha desvelado el motivo de nueva visita a la península.

Anabel Pantoja no va a visitar a su prima Isa

Aunque todo apuntaba que su visita estaba relacionada con el nacimiento de Cairo, el hijo de Isa Pantoja, Anabel Pantoja ha revelado que no va a visitar a su prima y su sobrino.

"Isa nos ha pedido un poquito de tiempo, todavía no podemos ir", ha explicado la influencer. "A la gente, que tanto le gusta hablar y decir que no he ido a ver a mi sobrino, es porque me lo ha pedido Isa", ha añadido, zanjando así cualquier futura polémica.

Anabel Pantoja en el aeropuerto de Sevilla Gtres

La sobrina de la tonadillera entiende perfectamente la decisión que ha tomado su prima y ha recordado que ella pidió algo parecido cuando nació Alma. "Yo cuando di a luz, pedí calma... Así que, qué se relajen un poquito, que siempre están a la defensiva conmigo... que yo no me meto con nadie", ha expresado Anabel Pantoja.

Aún así, la prima de Isa ha desvelado que ya conoce a Cairo por videollamada. "Estoy muy feliz porque, evidentemente, lo he visto por videollamada y estoy loca porque no se puede ser más guapo. Mi prima es una campeona, muy valiente", ha declarado con una sonrisa.

Belén Esteban, pregonera del Orgullo de Sevilla

Anabel Pantoja aterriza en Sevilla el mismo día que Belén Esteban da el pregón del Orgullo en la capital hispalense, tomando el relevo de Pastora Soler. Aunque no ha querido desvelar si se reencontrará con la de Paracuellos, no sería de extrañar uno de los motivos de su viaje sea este día tan importante para su íntima amiga.