Lydia Lozano, operada de urgencia de una vértebra

Lydia Lozano cuenta los minutos para entrar a quirófano. Después de un fin de semana con dolores de espalda, la colaboradora de ‘Sálvame’ será operada durante la jornada de hoy por una rotura de vértebra, tal y como confesó ella misma, esta semana. “Me he roto la vértebra 8 y como tengo osteoporosis se me ha pegado a la 7″, reconocía.

Nerviosa por su intervención, Lozano ingresaba esta mañana en un hospital madrileño, acompañada de su marido Charly. Momentos antes de entrar al centro, la colaboradora ha confesado a Europa Press que su miedo, al margen de la operación en sí, es que “los médicos cuando abran encuentren algo más, como cuando me operaron del cuello”.

Cabe recordar que en abril del año pasado, Lozano ya fue intervenida de las cervicales. “Se ve que me estaba aplastando la médula. Tenía todas las cervicales pegadas. No era normal”, explicó en su día la protagonista.

Pero pese a su miedo, Lydia no está sola. Además de Charly, la periodista cuenta con el apoyo de todos sus compañeros de ‘Sálvame’, los cuales le han escrito para mandarle mensajes de ánimo antes de tal delicado momento. Todos excepto Anabel Pantoja: “no sé si lo sabe, pero que disfrute en Nueva York”, ha añadido.

Tras la operación, la canaria tendrá que estar dos días hospitalizada. Y es que se prevé que la recuperación sea lenta. ¡Ánimo!