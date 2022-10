Alessandro Lequio cuenta un momento que vivió con su hijo Álex en la UCI

Ya han pasado más de dos años desde que Álex Lequio perdió la vida a los 27 a consecuencia del cáncer que padecía. Mientras que Ana Obregón se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el momento más doloroso de su vida y que arrastrará para siempre, el padre del joven, Alessandro Lequio, prefiere llevar su dolor en la intimidad y casi nunca se refiere públicamente al fallecimiento de su hijo. Sin embargo, recientemente ha compartido en “El programa de Ana Rosa uno de los episodios que vivió mientras su primogénito se encontraba en la UCI.

El tema salía a colación del ingreso de Kiko Rivera en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus el pasado viernes. Al parecer, desde su círculo íntimo se ha pedido a Isabel Pantoja que no visite a su hijo porque podría alterarle en este delicado momento que atraviesa, teniendo en cuenta las rencillas que han protagonizado en el pasado. Alessandro Lequio se ha mostrado muy crítico con esta situación y ha cuestionado que la cantante no dé un golpe sobre la mesa y se presente en el centro médico para ver a su hijo.

Alessandro Lequio en "El programa de Ana Rosa" FOTO: Telecinco Telecinco

En este sentido, Ana Rosa Quintana le ha hecho ver que se trata de una situación complicada y que, por muchas ganas que Isabel Pantoja tenga de ver a Kiko Rivera, no puede hacer nada si no le permiten visitarlo. Ha sido entonces cuando Alessandro Lequio ha espetado: “Eso no es verdad, porque estando mi hijo en la UCI, yo me planté a verlo”. Se trata de una de las pocas veces en las que el tertuliano se refiere a la complicada época que atravesó toda su familia mientras el joven Álex luchaba contra el cáncer.

De este modo, Alessandro Lequio pone de manifiesto que, a su entender, no hay nada que frene a un madre o madre a la hora de ver a su hijo cuando más lo necesita, y parece que ni siquiera los restrictivos horarios de visita que se imponen a los familiares de pacientes en la UCI frenaron al tertuliano.