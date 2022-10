Alessandro Lequio defiende a Ortega Cano: “Nadie se puede sentir ofendido”

Todavía resuena la polémica frase que pronunció ayer Ortega Cano en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’: “Te prometo una cosa. Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!”, lanzaba el diestro este mensaje a su mujer, Ana María Aldón. Unas palabras que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Mientras que algunas como Rocío Carrasco y Rosa Benito las tachan de “vergonzosas” o “desafortunadas”, otros como Alessandro Lequio han salido en defensa del maestro.

A través de un post en Instagram, el colaborador del mismo programa, se pronuncia sobre la polémica generada entorno a la ”declaración de amor de Ortega Cano a Aldón: “Lo vi totalmente sobrepasado por las circunstancias, de hecho fue incapaz de leer un papel y por eso no se le puede reclamar el poco acierto en las palabras improvisadas. Las palabras no fueron desagradables, fueron surrealistas, nadie se puede sentir ofendido. Fue el grito de un hombre que se niega a pasar la última página de su vida”.

“Estamos hablando de un hombre con unos orígenes muy humildes, que de niño no pudo ir al colegio, que ha tenido una vida muy dura que le ha ido dejando de plaza en plaza, que ha sufrido la muerte de su mujer y los problemas derivados empezando por el alcoholismo, el trágico accidente y el paso por la cárcel, si todo esto no provoca un mínimo de compasión es que no se tiene corazón”, sentencia el italiano en sus redes sociales.

Ortega Cano pide perdón por sus palabras

Un día después y consciente de la polvareda que ha levantado su mensaje a su mujer, Ortega Cano ha entonado el mea culpa y frente a las cámaras de Europa Press ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento, al que ha intentado quitar hierro asegurando que “hay que tener sentido del humor”. “Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y bueno, lo dije, pero sin mala fe por supuesto y pido disculpas a aquellos que no les haya gustado... lo siento”, ha apuntado.