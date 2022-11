Sus propios compañeros rebautizan a Belén Esteban como “la mocita feliz”

Ni “princesa del pueblo”, ni “reina del mercadillo de Paracuellos”, a partir de ahora Belén Esteban ha sido rebautizada por algunos de sus compañeros de Telecinco con el apodo de “la mocita feliz”, comparándola con el polifacético personaje malagueño al que solemos ver arrimándose a todo tipo de famosos en distintos puntos de España.

Todo viene del excesivo protagonismo de la de San Blas en una entrega de premios del mundo de la música, en la que se pasó todo el tiempo acercándose a cantantes para hacerse fotos con ellos o pidiéndoles mensajes de audio para su hija Andreita.

A la colaboradora de “Sálvame” y experta en gazpacho no le ha hecho la menor gracia el mote que le han puesto en la cadena, y exige, por activa y por pasiva, que no la llamen así. Y cuando se enfada es temible. No hay quien le lleve la contraria. Pero el cachondeo es absoluto y la corriente “mocitera” va en aumento, mal que le pese a la Esteban, y eso que de mocita tiene poco por haber superado con creces la edad juvenil.

Lo gracioso del caso es que Belén es una persona poco afable con aquellos que se le acercan a solicitarle que se haga una foto con ellos, habitualmente se niega y pone malas caras si insisten con sus pretensiones fotogénicas. Pero es evidente que no predica con el ejemplo.