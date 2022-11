Nos colamos en la alfombra roja de LOS40 Music Awards y estos son todos los lookazos (y secretos) que no te puedes perder

La noche dio para mucho y era de esperar. Del perreo del perreo de Anitta a Ayuso que fue TT en segundos o el momento en que Rosalía le cambió el nombre a Paula Echevarría por María. Y es que Los40 Music Awards siempre dan para mucho, y esta noche no podía ser para menos. Pero ahí estaba Lifestyle de La Razón desde las cuatro de la tarde en el Wizink Center de Madrid para contaros todos los detalles de una alfombra roja y de una gala que no dejó a nadie indiferente. Y cómo siempre, no podía faltar el momento de alfombra roja en el que los cantantes, celebrities e influencers no sabían de quién iban vestidos. Que aunque no os lo creáis eso pasa y mucho. O la sorpresa de la noche de ver a Belén Esteban muleta en mano disfrutando de la gala en una de las mesas de los invitados a pie de pista. Pero sin duda hay momentos que solo nosotros vimos y que ahora os vamos a contar. Desde Pedro Almodovar directo a la mesa de Sebastián Yatra para presentarse y abrazarlo. Que hay decir que si hubo una estrella de la noche, más allá de Rosalía con sus tres galardones, fue sin duda Sebastián Yatra, y es que no había un segundo durante la gala que alguien no fuera a abrazarlo o hacerse una foto con el colombiano. Y hablando de colombianos, también reventaron el Wizink Morat que presentaban su nuevo disco “Si ayer fuera hoy”. Pero si hubo alguien que se lo pasó bien anoche, esa fue Eugenia Martínez de Irujo vestida de Teresa Helbig que no dejó de bailar y abrazarse con todos los cantantes a modo fan quinceañera.

Y volviendo a los looks de la noche, sin duda hubo dos colores que triunfaron, el negro, el rojo y mucha lentejuela. Pero hay que decir, que esta noche los hombres han arriesgado mucho más. De rojo nuestra favorita de la noche que fue Estela Grande con un diseñada por ella misma para hinsomnia o Marta Díaz y Violeta Magriñán que también brillaron de rojo y con mucha lentejuela. Paula Echevarría de lo más sexy con un mono negro o Ana Mena convirtiéndose en la gran diva dentro y fuera del escenario. Por no hablar del impresionante mono de ‘efecto tipazo’ con el que brilló Aitana en su actuación y luego ya se dejó para seguir disfrutando de la noche. Una noche que no terminó en el Wizink, si no con todos los cantantes en la tan famosa Bresh. Y con Yatra comiéndose su menú de McDonalds a las seis de la mañana como todo cuando volvemos de fiesta.

¿Los mejores looks de Los40 Music Awards? Aquí los tienes.

Estela Grande de Hinsomnia diseñado por ella misma

Ana Mena de Ze García para después convertirse en una Cenicienta moderna

Paula Echevarría con mono de Elisabetta Franchi

Eugenia Martínez de Irujo de Teresa Helbig

Eugenia Martinez de Irujo. FOTO: Jesus Briones GTRES

Violeta Mangriñán de Natalia Però

MADRID, 04/11/2022.- La influente Violeta Mangriñán (i) y su marido Fabio Colloricchio (d) posan para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Rosalía con vestido de transparencias cubiertas de forma estratégica por un gran lazo

Rosalía en LOS40 Music Awards 2022 LOS40 05/11/2022 FOTO: LOS40 LOS40

Aitana con vestido naranja con detalles florales que cambió por un mono de brillos

MADRID, 04/11/2022.- La cantante Aitana posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Lola Índigo con vestido dorado con aperturas

MADRID, 04/11/2022.- La cantante Lola Índigo posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Manuel Turizo de Versace

MADRID, 04/11/2022.- El cantante Manuel Turizo posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Isabel Díaz Ayuso con body con transparencias de Zara

MADRID, 04/11/2022.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Marta Díaz de Claro

MADRID, 04/11/2022.- La influencer Marta Díaz posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Chanel vestido ajustado rojo con transparencias

MADRID, 04/11/2022.- La cantante Chanel Terrero posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Pablo López con gabardina de color naranja

MADRID, 04/11/2022.- El cantante Pablo López posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Blas Cantó de Duarte

MADRID, 04/11/2022.- El cantante Blas Cantó posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL pml

Sebastián Yatra con traje negro con bordados en dorado y plata

MADRID, 04/11/2022.- El cantante Sebastián Yatra posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Miki Núñez con traje de Paloma Suárez