Amador Mohedano no convence: el motivo real del bloqueo de Rosa Benito

“Amador Mohedano y Rosa Benito presumían de ser el matrimonio perfecto”, comienza a presentar Bea Archidona a su invitado. Muestran imágenes de la final de ‘Supervivientes’ en la que la cuñada de Rocío Jurado resultó ganadora. Su tonteo con Montalvo en la isla y sus chanzas sacaron de quicio a su marido en plató: “Déjate de bromitas ya”, le frenó él. “Este es mi momento”, respondió ella. En ese plató comenzó su declive y terminaron separándose. 14 años después regresa al mismo plató para hablar de lo que ha vivido este tiempo. Lo hace con nostalgia, convencido de que sus años junto a ella fueron los más bonitos de su vida. Se arrepiente de muchas decisiones que ha tomado.

“Hace tiempo que no hablo con ella. Parece ser que es mejor estar apartado uno del otro. Los años más felices de mi vida me los ha dado Rosa. Mi divorcio la verdad es que yo no me lo esperaba nunca en la vida, lo pasé muy mal. Yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Me quedé muerto”, muestran a modo de resumen el leitmotiv de la entrevista antes de sentarse en plató a confesarse. Dice estar más tranquilo después de haber saldado su deuda con Hacienda, que ascendía a 199.000 euros. Todo gracias a la venta de la finca de Los Naranjos que heredó a medias con su hermana Gloria.

Amador Mohedano no puede hablar a Rosa Benito

Vive con su hijo Salvador y sus animales. Soltero. Echa de menos a la madre de sus hijos y se apena de no tener contacto con ella. Han sido muchas las mujeres que han pasado por su vida. Incluso antes de su divorcio hace ahora 13 años atrás. Desde que Rosa Benito dejó de ser su mujer ha tenido muchos romances, unos más duraderos y gloriosos que otros. Pero siempre ha mantenido relación con su exmujer, aunque no siempre haya sido en los mejores términos. Pero desde hace ocho meses todo cambió y ella le bloqueó para impedir que le enviase más mensajes o llamadas. No quiere saber nada de él.

Amador Mohedano recuerda con cariño a la colaboradora con la que compartió 35 años de su vida. No le pesa en el alma que ella haya pasado página y rehecho su vida, pero sí que le tuviese rencor y no lograse perdonarle por sus errores. Sabe que se ha equivocado en infinidad de ocasiones, pero siempre ha creído poder contar con ella si la necesitaba. Ahora se ha dado cuenta que ha traspasado demasiado las líneas rojas y cree haberla perdido: “Nunca pensé que llegaríamos al punto que hemos llegado”.

Controvertido motivo del bloqué

“Ella decidió bloquearme del teléfono porque no le gustaba que yo hablara de ella”, ha reconocido Amador Mohedano, después de que Ángela Portero pusiese sobre el tapete la drástica decisión de su ex. Esta explicación no llega a convencer a la periodista. No cree que fuese tanto unas palabras incómodas lo que haya desatado esta nueva guerra silenciosa, pues él ya se desahogó mucho antes.

Precisamente hace 8 meses se produjo la venta de la finca de Los Naranjos, momento en el que su exmujer le bloquea de todas partes. Algo debió suceder o un movimiento no debió gustarle a Rosa Benito. Amador Mohedano sostiene que “nada tiene que ver con eso, la explicación que me ha dado es que no quiere que hable de ella nada. A ella le molesta que yo hablara de ella”, mantiene con firmeza. Sigue sin lograr que su explicación cuaje en plató.