Rosa Benito habla de su paso por un psiquiátrico y por qué “no quiero prostituirme más”

Rosa Benito regresa por la puerta grande a Telecinco, después de tres años alejada de sus platós. Terminó escaldada y con muchos fantasmas atormentándola. Pero ahora vuelve con una actitud positiva, fortalecida, “sintiéndome bien conmigo misma” y considerar que “he renacido”. Así, se anuncia como la nueva colaboradora de ‘De viernes’: “Este es mi programa. Creo que es el mejor sitio, hacerlo aquí porque me siento muy querida por los compañeros. Además, vengo abierta a todo”. Y se abrió. Y es que su regreso a la primera línea de batalla venía incluía con una entrevista en profundidad en la que ha repasado los capítulos más complicados de su vida, confesando que ha llegado a tocar fondo. Pero lo hace con una visión optimista: “Quiero dar un mensaje a la gente que, por circunstancias de la vida, ha tocado fondo, pero que se sale, se vuelve a vivir. Teniendo la edad que tenemos, hay mucha vida y eso es lo importante”. Y así, dicho esto, ha entrado en materia a narrar sus peores capítulos.

El principal, lo que más factura le ha pasado este tiempo, ha sido curarse de las heridas que la televisión ha dejado en ella. Ahora quiere volver a donde dice haber sufrido tanto. Tras un repaso a su trayectoria, le preguntan de qué se arrepiente y ella lo tiene muy claro: “De no haberlo cortado a tiempo y de haberme ido cuando yo lo tenía todo resuelto”. Pero no lo hizo. Y todo porque recibió la llamada de Paolo Vasile: “En este caso, el grande de arriba me llamó, me pidió volver al lugar donde yo no quería volver y me pidió que volviese y le dije ‘ahora es tarde señora’”, entonaba la canción de Rocío Jurado. No quiso volver, sobre todo, “porque no me hacía falta para comer”.

Y es que en televisión transitó varios infiernos, lo que incluso le hicieron terminar ingresada en una clínica psiquiátrica: “El peor momento es cuando, estaba en mi casa, en tratamiento, me daba miedo la gente, me daba miedo salir, me daban ataques de ansiedad. Toqué fondo y, como para eso están los profesionales, encontré una psiquiatra que me hizo creer en mí, me sacó adelante y resurgí. Pero no de la noche a la mañana”. No fue sencillo recomponer las piezas después de sentirse rota, pero fue una tarea que se tomó muy en serio. De ahí que decidiese dar el paso: “Un día la llamé y le dije ‘Elena, necesito que me ingreses’”.

Su separación con Amador Mohedano le pasó mucha factura psicológica, pero el hecho de exponer todo a los medios complicó aún más las cosas. Se le juntó todo y lo que tenía que pasar en ‘Sálvame’ no ayudaba: “Lo más importante que el sur humano tiene es la paz mental. El miedo te acobarda. Mentalmente, he estado enferma.He intentado descansar. Tú no te quieres ir, tú quieres descansar, que pase ese mal sueño. Quise estar en un psiquiátrico y recuerdo esa parte de mi vida con mucho amor y no me avergüenzo. Le dije a mi psiquiatra necesito quitarme del medio, me daba miedo la gente y ella me dijo que me lo tenía preparado porque sabía que algún día se lo iba a pedir”.

Lo pasó fatal, pero ahora se siente con fuerza suficiente para volver a brillar con luz propia: “Quería despertar de ese sueño tan desagradable. Se sale porque la vida te da oportunidades, de donde no se sale es del cajón”. Ahora ha aprendido a quererse y respetarse: “En estos momentos tan oscuros de mi vida, cuando toqué fondo, porque toqué fondo, fondo, fondo, te miras en el espejo y dices ‘¿perdona? tú que has sido una mujer valiente, fuerte, luchadora, ¿contigo van a poder. No puede nadie’”, se decía a sí misma al verse reflejada en sus peores instantes. “Luchando, con amor propio, se sale adelante”, dice para ayudar a quienes están pasando por lo mismo y tras haber conquistado su propia cima: “Ajora me siento libre, sé lo que quiero y a dónde puedo llegar. Pienso que ahora es mi momento”. Pero tiene claro sus límites, los cuales no piensa traspasar: “Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Estar en la prostitución es hacer cosas que haces por dinero, aunque no quieras. Y yo lo he hecho. No quiero prostituirme más”. Pero lo necesitaba: “Tenía que sacar ese dinero, tirar para adelante antes unos gastos con los que me vi. De lo que más me arrepiento es de no haberlo cortado a tiempo”.