Amador Mohedano hablará en 'De Viernes' tras tres años de silencio

'De Viernes' viene fuerte este fin de semana con la visita de Amador Mohedano, que romperá tres años de silencio en el magacín nocturno de Telecinco de crónica social y prensa rosa. Beatriz Archidona y Santi Acosta tendrán en exclusiva las primeras declaraciones del exmarido de Rosa Benito, un mes después de que ella misma se sentará en el plató de Mediaset. De momento se desconoce el resto de los invitados de este próximo viernes.

No se esperaba su divorcio

Años después de su separación de Rosa Benito, Amador Mohedano ha decidido romper su silencio y conceder una entrevista en 'De viernes'. Por primera vez, se sentará en el plató del programa para hablar abiertamente sobre su matrimonio y su divorcio, un tema que aún le marca profundamente. En el adelanto de la entrevista, que se emitirá el viernes 14 de marzo, Amador confiesa sus sentimientos más íntimos: “Los años más felices de mi vida me los ha dado Rosa. Mi divorcio no me lo esperaba nunca en la vida”. Además, admite que hace mucho tiempo que no mantiene contacto con ella y que la ruptura le afectó enormemente: “Lo pasé muy mal, me quedé muerto”. Con esta entrevista, el hermano de Rocío Jurado abre un capítulo de su vida que hasta ahora había preferido mantener en la intimidad.

Rosa Benito ya habló en su día

Hace un mes Rosa Benito estuvo presente en el magacín de Telecincoy habló así de su separación con Amador Mohedano: "Lo más importante que el sur humano tiene es la paz mental. El miedo te acobarda. Mentalmente, he estado enferma. He intentado descansar. Tú no te quieres ir, tú quieres descansar, que pase ese mal sueño. Quise estar en un psiquiátrico y recuerdo esa parte de mi vida con mucho amor y no me avergüenzo. Le dije a mi psiquiatra necesito quitarme del medio, me daba miedo la gente y ella me dijo que me lo tenía preparado porque sabía que algún día se lo iba a pedir". Mañana conoceremos la otra parte, la de Amador Mohedano.