Belén Esteban y su inesperado mensaje a Jorge Javier Vázquez ante su posible vuelta a 'Sálvame': "Cuando hacíamos un 30% no había narices a criticarnos"

Jorge Javier Vázquez lleva casi tres semanas alejado de la pequeña pantalla debido a una baja médica. Él mismo fue el encargado de anunciar a través de sus redes sociales lo que le estaba sucediendo, dejando en el aire su futuro a corto y medio plazo en televisión.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", escribió en sus redes sociales, dejando bastante preocupados a sus seguidores y, sobre todo, a sus seres queridos.

Ante esta incertidumbre, ha sido Belén Esteban la que este mismo miércoles ha querido mandarle un mensaje en directo desde 'Sálvame' que no ha dejado indiferente a nadie: "He tenido mil enganchadas con él en estos catorce años, pero te quiero decir, Jorge Javier, que el día 23 acaba 'Sálvame', el programa del que tú y yo tenemos que estar muy orgullosos. Hemos tenido muchas críticas, y cuando hacíamos un 20 o un 30% de audiencia no había cojones a meterse con nosotros. El día 23 tienes que hacer un esfuerzo, porque sé que no estás bien, pero ese día tienes que estar aquí porque te necesitamos", ha comenzado diciendo ante el silencio de los presentes en plató.

Belén Esteban Telecinco

"Solo te tengo que dar las gracias por las cosas tan bonitas que me has dicho en nuestras conversaciones privadas. Solamente te quiero decir que el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado, porque te echamos de menos y para mí el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez", concluye ante una gran ovación de la gente.

"Deseo de todo corazón que los programas que vienen hagan las audiencias que hemos hecho nosotros: Sandra, Ana Rosa os deseo todo el éxito de mundo. Mediaset, os mando un beso", dice. Unas palabras que se han interpretado de diferente forma en las redes sociales.