Bárbara Rey desnuda al Rey Juan Carlos: "Éramos como una pareja normal, pero no tenía ni un detalle"

En el cuarto y último capítulo de la serie documental sobre Bárbara Rey, 'Una vida Bárbara', la vedete, una vez dejada atrás su tormentosa etapa con el domador Ángel Cristo, rememora cómo rehízo su vida tras el divorcio y como se reaviva el fuego de su affaire con el Rey Juan Carlos I.

Se habla de un chalet en Boadilla del Monte, la casa de esta, donde asegura la murciana se veía con el soberano. "Nosotros comíamos, contábamos chistes, nos reíamos y lo pasábamos muy bien: como una pareja normal", asegura la artista. "Él no tenía ni un detalle", dice esta del monarca, al que jamás en el documental menciona por su nombre; siempre es "Él".

Don Juan Carlos inicia una relación paralela en Mallorca con Marta Gayá. "Dicen que yo no asimilé el que me dejara, y eso es falso: lo dejamos los dos", abunda la protagonista del documental de Atresmedia. Afirma también que no mantuvieron la amistad porque el hoy emérito no tenía atenciones para con ella, sólo se preocupaba por sí mismo.

Y un supuesto chantaje que la vedete le hizo a Juan Carlos I por unas fotos tocándole una teta: "La pariente necesita dinero, hay que hablar con ella". A juicio de la periodista y amiga Chelo García Cortés fue Hortensia Blázquez y su entorno la que indujeron a Bárbara Rey para unos fines chantajísticos.

Y del corazón a la política: las cámaras, el CNI, Manglano, el ministro Narcís Serra...y el perejil de todas las salsas: el otrora comisario Villarejo "¿Quién graba a quién?", se preguntan los testimonios del documental. "Yo tengo dos o tres grabaciones, pero no tengo las barbaridades que dicen", asegura Bárbara, para, a continuación, aseverar que "a mí me llevan grabando toda la vida".

"Hay una personalidad muy grande en este país que me está amenazando, si yo hablo se caerá todo", recuerda la docuserie las palabras de la artista en los años 90 que pudieron hacer tambalearse a la monarquía. Un material sensible, por el que se interesa Mario Conde, a la sazón gobernador del Banco de España y el hombre del momento.

Entonces, "yo temí por la vida de Bárbara", asegura Chelo García Cortés, justo antes de que se rememorase el robo en la casa de la vedete. "La casa de Bárbara Rey fue asaltada, y el jefe de la inteligencia pone negro sobre blanco que dos agentes estuvieron en su casa", asevera el periodista Javier Chicote.

"Entre los sospechosos hay una persona que tiene un nombre muy importante, que quiere tapar lo que sé de él. A mí me matarán, pero yo llego hasta el final y la gente sabrá quien me ha matado; no sabéis los españoles en manos de quiñen estamos", reproduce seguidamente el documental las famosas declaraciones de la actriz al volante.

Y una llamada de Bárbara Rey al programa 'Tómbola' que hace detonar la bomba: "Estoy amenazada de muerte tanto yo como mis hijos". "Estoy desesperada, no me dejan vivir". Posteriormente viene una invitación al popular programa conducido por Ximo Rovira, en el que a última hora no permiten participar a la vedete.

Parece ser que se llega a un acuerdo económico para acallar a Bárbara Rey, quien no puede reconocer que cobró esa cantidad: "A mí no me ha llegado", ataja la protagonista. Un dinero que se especula no salió de las arcas del CNI sino de empresarios cercanos al Rey Juan Carlos. "Esta persona recibía contratos, por ejemplo en el canal de la Comunidad Valenciana", afirma uno de los testimonios.

"Yo no he hablado porque yo no he querido", asevera la protagonista. "No me sirve que vayan 'que a mí me contaron', yo quiero que me enseñen los papeles", reta Bárbara. "Ella lo que quería es trabajar, no quería hacerle daño al Rey", expresa García Cortés.

"Muchas veces he maldecido la hora en que volvimos; mi vida sin él era mucho más tranquila", resume la actriz murciana. "Si alguna vez volvemos a hacer algo junto quiero que hagamos algo divertido, alegre, y ponerme el tanga que me ponía".