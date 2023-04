Diego Arrabal saca a la luz la traición de Alessandro Lequio a Ana Obregón por dinero

Diego Arrabal ha protagonizado en la noche de este domingo una nueva emisión en su canal en su canal de Youtube. Lo ha hecho en compañía de otro compañero paparazzi, Miguel Temprano, con el que colabora en alguna que otra ocasión en la citada plataforma.

Hablando del tema de Ana Obregón, y abarcando tanto la parte actual como el pasado más desconocido para el gran público, Temprano cuenta su experiencia profesional con Alessandro Lequio: "A mí me mintió, como mientes a una novia cuando le pones los cuernos. Me mintió con una frialdad brutal. Fui a su casa y le dije que no quería saber nada más de él porque para mí la lealtad es lo más importante", ha comenzado diciendo. "Silvia Tinao era la mujer de Claudio Montes. Una chavala estupenda que se enrolló con Lequio y nosotros hicimos ese robado. Alessandro lo sabía pero Ana no tenía ni pajolera idea... En esa época no vivían juntos Ana y Alessandro pero él jugaba con que quería volver. Ana pensaba que volvería a su casa y a reconciliarse porque estaba muy enamorada de Alessandro, pero no fue así", desliza Miguel Temprano.

Diego Arrabal comenta que, aunque hayan pasado muchos años, Lequio entonces se comportó como un traidor, tanto con la prensa como con Ana Obregón. Él se beneficiaba de los falsos robados que acordaban, mientras la actriz sufría al intentar recuperar al conde: "Ellos se llevaban el 70% y nosotros el 30%", concluye el paparazzi.

Ana Obregón presenta a su nieta en la portada de la revista "¡Hola!" ¡Hola!

Sea como fuere, el caso es que el tema de Ana Obregón está generando un gran debate por varios motivos. Un debate que ha traspasado los límites de la prensa del corazón y que se ha convertido en objeto de análisis a nivel social, llegando hasta el punto de abrir los informativos.