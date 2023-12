El dineral que gana Jaime Cantizano cada día por su programa matinal

Hasta el próximo mes de abril de 2024, Jaime Cantizano tiene el trabajo asegurado, después de que el Consejo de Administración de RTVE decidiese renovar ‘Mañaneros’ por una temporada más. El programa matinal del ente público está cosechando decentes datos de audiencia desde que se presentase al público en septiembre, con una media estimada en el 8,4% de cuota de pantalla. El objetivo que la cadena se marcó estaba en el 9%, pero saben que no es inalcanzable y que todo es cuestión de continuar ofreciendo el mejor contenido y suponer una alternativa digna frente a la dura competencia de las cadenas privadas. Y eso que el desembolso por cada programa es alto, pues el sueldo que percibe el presentador lo es, algo que se desveló en un ejercicio de transparencia.

Con todo ello, por cada programa Jaime Cantizano se ha estado llevando exactamente 1.750 euros, por tres horas frente a las cámaras en directo. Al menos así ha sido en esta primera incursión de ‘Mañaneros’, pues se desconoce si el presentador ha decidido renegociar su caché con RTVE una vez que se ha renovado el espacio. Así, en los 42 programas que tenía firmado realizar desde septiembre, se ha embolsado en su cuenta corriente un total de 73.500 euros. Una jugosa cuantía que podría repetirse en caso de que haya aceptado trabajar por el mismo salario tras la renovación, aunque también cabría la posibilidad de que haya pedido una subida si desean que su rostro siga asociado al magacín matinal.

Así, desde ‘Vertele’ han calculado que el coste de la renovación del programa ascendería a cerca de 8 millones de euros. Más ahora que entre sus fichajes se han sumado estrellas de la talla de Terelu Campos o Lydia Lozano, rescatados del vacío que ha supuesto el adiós de ‘Sálvame’ de la parrilla de Telecinco. Ambas se sienten pletóricas ahora que han cambiado de horario y están en un ambiente más relajado, pues no tienen que convivir con la tensión que experimentaban antaño. Y es que el programa conducido por Jaime Cantizano quiere hacer otro tipo de televisión, que pueda ser visto por todos los miembros de la familia y en el que los protagonistas no sean tantos sus colaboradores, sino su contenido.

Así lo reconocía el propio Jaime Cantizano en una entrevista concedida a ‘El Mundo’: “La fórmula del magacín se tiene que basar fundamentalmente en el entretenimiento. La inmensa mayoría de los ciudadanos no estamos tan tensionados como transmiten los medios, no vivimos en una trinchera. El objetivo es acompañar a toda la familia”, decía convencido. Y parece que está cerca de conseguir el éxito, aunque los datos de audiencia aún no sean tan buenos como lo esperado, pero sí lo suficientemente decentes como para asegurarle la renovación y hacerle merecedor de los 1.750 euros que se embolsa cada día por tres horas de directo.