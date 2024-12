Encerrona en directo a Pedro Sánchez: Marta Riesco se la lía con Belén Esteban como cómplice

Triste noticia con la que amanecíamos este martes 17 de diciembre, al conocer la trágica muerte de Marisa Paredes. La icónica actriz ha fallecido a los 78 años de edad en Madrid, víctima de un paro cardiaco, como así ha desvelado su pareja, Chema Pardo. Con un palmarés envidiable, con muchos trabajos que avalan su talento y un público multitudinario que hoy lloran su pérdida, esta jornada se ha tornado gris en su ausencia. Así, familiares, amigos, compañeros de profesión y representantes políticos varios se han acercado hasta el tanatorio para darle el último adiós, así como presentar sus respetos a los seres queridos. Ya que estamos ante las cámaras, alguno incluso aprovecha para dejarse ver ante el público, como es el caso de Pedro Sánchez, que después de entrar a la capilla ardiente quiso ofrecer unas palabras a los periodistas congregados a las puertas del recinto fúnebre.

Marisa Paredes. Gtres

Allí, rodeado de micrófonos, el presidente del Gobierno destacó la importancia de la figura de Marisa Paredes en el mundo de la interpretación, aunque no logró a acertar ninguna película protagonizada por ella, resumiendo que todas son sus favoritas. Ya desde las redes sociales decía estar “desolado” por la noticia de la muerte de “una de las actrices más importantes”, cuya “presencia en cine y teatro y su compromiso con la democracia serán un ejemplo para generaciones posteriores. Un sentido abrazo a su familia y seres queridos. Gracias”. Prácticamente lo mismo que ha dicho en primera persona ante las cámaras, pero se le complicó la cosa cuando llegó el turno de las preguntas. Quizá no había estudiado suficiente o quizá le pilló desprevenido, pero el momentazo llegó cuando Marta Riesco se acercó a él con el micrófono de ‘ni que fuéramos Shhh’ en la mano dispuesta a interceptarle.

La reportera que enamoró a Antonio David Flores tiene mucho desparpajo y no se cortó ni un pelo a la hora de abordar al presidente del Gobierno. Más allá del duelo que rodea la cita que les ha llevado al tanatorio en el que descansan los restos mortales de Marisa Paredes, Pedro Sánchez ha abandonado el lugar con una sonrisa en el rostro. “Buenas tardes Pedro, estamos en directo en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Una gran pérdida para el cine español, ¿no?”, planteaba en el inicio Marta Riesco: “Sí, yo creo que es una gran pérdida para el cine español. Era una voz comprometida con su oficio, con el arte y con la cultura y también comprometida con muchísimas causas sociales. Era muy difícil no ver una movilización social donde Marisa Paredes no participara. Es una gran pérdida, un día muy triste para la sociedad española en su conjunto”, destacaba en respuesta.

No terminaba ahí el socialista: “En muchas ocasiones, cuando miramos a artistas que trascienden por su oficio, vemos que la gente les escucha en otro orden de cosas de la vida. Creo que eso también te da una dimensión exacta de la envergadura que ha representado durante muchos años Marisa Paredes. La sociedad española ha perdido una voz muy influyente y, desde luego, una mujer con una fuerza y un carisma absolutamente arrollador. Ver a mujeres como Marisa Paredes, que nunca rehuía ningún debate, que siempre participaba, que era activa y comprometida, siempre desde una perspectiva progresista. Ojalá la gente joven que no ha tenido ocasión de poder conocerla por razones generacionales puedan acercarse ahora a sus películas y a sus series. Es una mujer que ha dejado una huella muy profunda, la vamos a echar mucho de menos”.

Dicho esto, Pedro Sánchez se ha dado por satisfecho y deseaba emprender el camino de vuelta a La Moncloa, pero Marta Riesco se ha puesto en su camino. Le ha preguntado por su película favorita, él no se arrancó a nombrar ninguna: “No voy a hacer justicia. Ella ha hecho muchísimas grandes películas y no te podría decir ahora mismo una que me quedara, probablemente, me quedaría con todas”. Dicho esto, y emprendiendo raudo el paso hacia su vehículo oficial, la reportera se ha despedido provocándole una sonrisa de oreja a oreja: “Gracias, presidente. Un beso de Belén Esteban”, a lo que él, vergonzoso, ha respondido con un escueto “venga” mientras rehuía sonriente. Lo curioso es que han enfocado a Belén, que estaba comiendo a sus anchas en el sofá del plató y no había abierto su boquita nada más que para masticar. Había sido una invención de la periodista que, divertida, ha sacado una sonrisa al presidente mientras confesaba encontrarse “desolado” por despedirse de Marisa Paredes.