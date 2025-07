A Sonia Madoc se le estalla un pecho y vive un infierno médico valorado en 8.000 euros

Sonia y Selena siempre formarán parte de nuestra cultura fiestera, pues muchos temas han dejado para el disfrute en la pista de baile. De hecho, el año pasado regresaron a los escenarios con un nuevo tema para representar a España en Eurovisión, aunque se quedaron por el camino. Eso sí, les abrió las puertas a una nueva gira de conciertos por la geografía patria. Sin embargo, un problema de salud les ha puesto freno. Y es que Sonia, la rubia del dueto, ha tenido que ser operada y su entrada en quirófano no ha salido como esperaba.

Tal y como anuncian desde ‘TardeAR’ antes de hablar con ella, “Sonia Madoc está viviendo su peor verano tras una operación de pecho, que ha acabado con complicaciones médicas muy serias. Ha estado ingresada de urgencia. Física y emocionalmente, en su peor momento. Y luego claro, es verano, y no puede hacer todas las galas y conciertos que quisiera y lo que iba a ser un simple retoque se ha convertido en una auténtica pesadilla”, adelantan.

A Sonia se le estalla un pecho

Hace unas semanas pillaron a Sonia en la playa, enseñando sus atributos al mundo. Lo que no se sabía es que poco después uno de esos senos, concretamente el izquierdo, le supondría un problema mayor, más allá de la pillada del paparazzi. A Sonia Madoc le ha estallado la prótesis de su pecho izquierdo, algo de lo que se percató a través de una mamografía. La rotura de la prótesis desaconsejaba que cogiese aviones o realizase sobreesfuerzo. Bastante esfuerzo supone ya para su bolsillo el arreglo, pues suponen unos 8.000 euros, como así ha detallado la protagonista por lo que no podrá dejar de trabajar.

Sobre todo esto ha hablado Sonia Madoc, después de haber pasado por quirófano. Ante los piropos de ‘TardeAR’, deja claro que “me he puesto guapa para vosotros”, aunque viene a hablar de su drama personal. Y es que todos la ven fenomenal. Así relata cómo el 28 de mayo fue intervenida por la rotura de la prótesis en su mama izquierda: “Parecía que iba a ser una intervención muy sencilla, pero no ha sido así. Llevo un mes arrastrando todo lo que es salir de quirófano. Al mismo día que me dieron el alta ya estaba con febrícula y tuve que estar ingresada unos días”, detalla la cantante, que a la semana ya estaba de nuevo sobre los escenarios, al servicio del público gay que este mes celebra su Orgullo.

Así ha estado este mes levando sus fuerzas al límite, con conciertos junto a su inseparable Selena y también en solitario. Algo que le ha pasado factura, pues “el cuerpo me petó, porque tenía la tensión muy baja, me encontraba muy mal, fuimos al cumpleaños de Los Javis, pero yo ya estaba en una situación horrible”. No mejoró y cada vez iba a peor, hasta que la semana pasada tuvo que volver a ser ingresada de urgencia. Ha estado sometida a pruebas médicas para determinar de dónde le viene el problema y cómo encontrarle una pronta solución. Ahora se encuentra algo mejor, el viernes vuelve a la acción en Madrid, junto a Selena, aunque reconoce que “lo ideal sería estar en casa, con el aire acondicionado a tope, durmiendo y descansando”, pero se debe a sus fans.