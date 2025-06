La bronca en privado de Terelu Campos a Alejandra Rubio por su espectáculo en la cárcel de Turín

La polémica de Alejandra Rubio ha protagonizado el día. Joaquín Prat le ha vuelto a dar una lección por la mañana desde ‘Vamos a ver’, después de decir que se ubicase. Su colaboradora estrella se vino arriba y estalló cuando le preguntaron por un vídeo publicado por su pareja, Carlo Costanzia. En él, ambos estaban a las puertas de la cárcel de Turín felicitando a Pietro Costanzia, condenado a 12 años de prisión por intento de asesinato, por su cumpleaños.

No aceptó críticas ni opiniones, dijo que de su vida privada no se hablaba, aunque sus compañeros le trataban de hacer ver que no era privada si la subía a redes sociales. La polémica ha continuado por la tarde y el primo le ha vuelto a dar un tirón de orejas por no comprender las críticas. Pero por la noche, ya en ‘De viernes’, su madre, Terelu Campos, la ha protegido. Al menos sí al callarse lo que realmente opina de la controversia, pues su hija saldría mal parada. Eso sí, también confiesa que ha hablado con ella sobre lo sucedido y que en privado ya la ha aconsejado cómo debe actuar para eludir el chaparrón.

Terelu Campos, tensa al hablar de Alejandra Rubio

“Es un intento muy burdo de blanquear un delito muy duro”, decía Alessandro Lequio. “A ver si te ubicas. No estás con el enemigo. Te hemos tratado siempre bien. A lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer. Te tienes que ubicar ya. Actúas a la defensiva. Nosotros hemos preguntado porque el vídeo lo has colgado tú”, añadía Joaquín Prat. Son algunas de las críticas que ha escuchado Terelu Campos en plató, muy seria y sin gustarle nada la recopilación de ataques hacia su hija.

“Los padres somos infelices cuando los hijos no aciertan”, reconoce Terelu Campos para comenzar. “Lo mejor para aclarar, enmendar o subsanar lo que ha hecho ella, es ella”, ha querido zanjar con esto el tema. No quiere hacer espectáculo de una posible regañina que ha sucedido de puertas para dentro: “Quiero evitar contribuir a que le hagan daño” trataba de protegerla como madre. “Lo que yo tengo que decir a mi hija, ha ocurrido en privado”, termina por confirmar que lo visto no le ha gustado y que el tema ya ha sido tratado en la intimidad.

Terelu Campos ha actuado como madre por encima de su papel como colaboradora. Aunque sabía que el tema tendría que tratarlo ampliamente en televisión, el trabajo duro se ha realizado en casa, en la intimidad. Reconoce que ha mantenido una conversación con su hija sobre la cuestión, que le ha dado su opinión y después los correspondientes consejos para salir airosa de la polémica. “He hablado con mi hija de esto, por supuesto que sí. Pero no tendría sentido que diga yo algo. Lleva suficiente tiempo para que lo haga ella”, se niega a tratar el tema en público, por no perjudicar aún más a su hija.