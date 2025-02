Una "incómoda" Susanna Griso se sincera sobre su ruptura con Íñigo Afán de Ribera

Susanna Griso y el empresario sevillano Íñigo Afán de Ribera han tomado caminos separados. Así lo ha confirmado la propia presentadora en “Espejo público”, cerca de tres años después de compartir su vida con él.

Se conocieron en la primavera de 2022, cuando coincidieron en una fiesta de disfraces que Sandra García-Sanjuan, cofundadora del Festival Starlite, organizó para celebrar su cumpleaños en la isla de Malta. La complicidad entre ellos se hizo patente desde el primer momento y no tardaron en dejarse ver juntos ante la opinión pública. Poco dada a hablar de su vida privada, Griso aseguraba no hace mucho que pasaría parte de la Navidad con él, unas declaraciones por las que ha sorprendido todavía más la noticia de su ruptura.

“Nunca pensé que iba a ser materia de titulares. No me acostumbro, lo llevo fatal. Lo hago público y así evito que se especule. No sabéis qué incómoda me siento”, ha comentado a sus compañeros de “Espejo público”, confirmando que la separación se produjo hace algunos meses: “Es verdad”.

Aunque Griso recalca “lo discreta que soy para estas cosas”, hace un agradecido ejercicio de compañerismo con los periodistas de la prensa del corazón: “Siempre pienso que hay que contar las cosas. No puedes dar la callada por respuesta y desmentir algo que es real”.

Susanna Griso Gtres

Además, aunque no ha profundizado en los motivos de la ruptura, sí ha querido dejar claro que la separación se ha producido en buenos términos y que todavía “lo quiero muchísimo”. “Nos separamos con el deseo de ser los mejores amigos posibles”, insiste.

Todavía es pronto para barajar la posibilidad de que otro hombre ocupe el corazón de Susanna Griso tras la ruptura, aunque la presentadora ha manifestado que seguirá abierta al amor una vez que sus heridas sanen: “Eso no se pierde nunca”.