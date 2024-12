El momento de tensión de Sofía Cristo con Susanna Griso en su reaparición en "Espejo Público" tras la entrevista de Bárbara Rey: "Me hubiera gustado que me llamareis"

Sofía Cristo ha reaparecido en "Espejo Público" después de 67 días sin asistir a al programa de Antena 3.La hija de la vedette, colaboradora fija del espacio desde hace un tiempo, decidió tomarse un descanso por salud mental, sobrepasada por el conflicto familiar que mantiene con su hermano desde finales de 2023.

Hoy, la DJ ha entrado en directo y ha atendido a sus compañeros de programa después de la incendiaria entrevista de Bárbara Rey de anoche en el especial de "¡De Viernes!", en el que relató algunos de los detalles más desconocidos de su vida privada y contó su verdad de la historia. Tras el revuelo que ha supuesto este paso al frente de la vedette en televisión, Sofía Cristo ha roto su silencio en "Espejo Público", dando la cara ante Susanna Griso y los demás colaboradores, aclarando ella misma su futuro como colaboradora en Antena 3.

"Estoy bien y aquí he salido para atenderos a vosotros que os tengo mucho cariño. Me cogí unos días pero se han alargado un poco. Al final han sido 67 días. Lo siento, lo necesitaba y creo que voy a seguir necesitándolo", ha comenzado diciendo Sofía Cristo. Susanna Griso, aprovechando que estaba en directo, no ha dudado en preguntarle sobre qué hay de cierto en su posible fichaje con Mediaset, algo que ha molestado mucho a la DJ. "Pensé "no puede ser". Tú pediste tranquilidad y reposo, pusiste por delante la salud mental. Que fichases por la otra cadena no me cuadraba, me parecía incomprensible", ha declarado la presentadora sobre el asunto.

Bárbara Rey Mediaset

"Parece mentira, Susanna, teniendo mi teléfono. Podrías haberme puesto un mensaje. Tengo muy claro a dónde me dirijo. Hacia dónde quiero enfocar mi carrera. Si no he vuelto es porque no me veía preparada a nivel de salud mental. Necesitaba mi tiempo... No es fácil triunfar fuera de España, estoy intentando enfocar mi carrera lo mejor posible, pero me hubiera gustado que me llamárais", ha respondido Sofía Cristo, explicando el motivo de su ausencia y desmintiendo su posible salida del programa. "No he firmado nada con nadie, es mentira. Tengo proyectos pero nada que ver con Telecinco. Si no he vuelto a "Espejo" ha sido porque realmente no me veía preparada a nivel de salud mental... Intento enfocar mi carrera y ahora justo pasa esto", ha confesado la DJ, refiriéndose a la entrevista de su madre.

Sofía Cristo, además, ha vuelto a salir en defensa de la actriz y ha respondido a todos los que han criticado que se haya sentado en un plató para contar su historia. "Aquí somos todos jueces. Mi madre tenía su derecho a defenderse", ha declarado la artista. Como la DJ ha reconocido, ambas han vivido un "año muy duro" y no es incompatible que Bárbara Rey conceda una entrevista con seguir adelante "con las demandas". "Seguimos con ese proceso", ha finalizado Sofía sobre el asunto.