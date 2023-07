La inesperada declaración de amor de Kiko Hernández (y no es a Fran Antón)

Kiko Hernández está disfrutando como un chiquillo su periplo por tierras de Miami, donde se encuentra grabando la primera parte de su nueva aventura televisiva, ahora en Netflix. La plataforma de streaming ha querido darle una continuidad a la desaparición de ‘Sálvame’ llevándose a ocho de sus estrellas a recorrer mundo. Un momento de esparcimiento que nos está dejando jugosas anécdotas, pero también mensajes de amor tan bonitos como el que le ha dejado el colaborador a su compañera de plató y fiel amiga, Belén Esteban.

El que fuese concursante de ‘Gran Hermano’ para convertirse después en uno de los rostros más habituales de Mediaset, ha mostrado una faceta poco habitual en él. Siempre le ha gustado meterse en el papel de malo y gamberro, pero esta vez se ha quitado la careta para evidenciar el amor que siente por Belén Esteban. Y es que juntos han estado 14 años al pie del cañón cada tarde, compartiendo buenos y malos momentos, confidencias y muchas risas entre bambalinas. Una unión difícil de olvidar, por mucho que el programa que les unió haya dejado de emitirse con polémica incluida. Ahora llevan por bandera su amistad y el colaborador no ha dudado incluso en hacerle una promesa a su amiga de que estará siempre junto a ella, pues ambos se han convertido en un pilar fundamental en sus respectivas vidas.

“Después de 14 años seguimos juntos ¡y lo que nos queda!”, escribe Kiko Hernández como acompañamiento a una tierna imagen junto a su amiga fundiéndose en un abrazo. Un mensaje que evidencia como nunca el vínculo que les une, que nunca había quedado tan claro como hasta ahora, entre tantas trifulcas vividas en el plató de ‘Sálvame’. Y es que, como él mismo quiere dejar claro, aunque el programa les uniese hace ya 14 años, les queda aún mucho por disfrutar juntos. Lo primero, la boda del colaborador con Fran Antón, el hombre que le ha hecho cambiar los esquemas hasta el punto de romper su máxima de hablar sobre su vida privada, siendo la última gran bomba de su programa.

“Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero. Y esa persona se llama Fran Antón. No es fácil estar con una persona como yo. Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a él estoy feliz y he podido sobrellevar muchísimo mejor que este programa termine. Gracias por crear una familia maravillosa. Por querer tanto a mi familia. Me gustaría que esto durara toda la vida”, le dedicaba Kiko Hernández a su amado, que próximamente se convertirá oficialmente en su marido.