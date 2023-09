José Antonio León, del reporterismo al universo de la moda: “No aceptaría una oferta de 'Cuentos chinos', pero sí de Pablo Motos"

Fue uno de los reporteros más conocidos del mundo del corazón, su trabajo en “Sálvame” le acercó a los famosos más populares de España, pero la desaparición del programa ha conducido a José Antonio León por otros derroteros muy distintos, como es el mundo de la moda. Mientras surge alguna propuesta televisiva, se dedica casi por entero a la firma de complementos que tiene con su esposa y a su canal de YouTube. Lo que tiene muy claro es que “ni echo de menos “Sálvame” ni el mundo del corazón. Ha sido una etapa que tuvo su inicio y su final".

José Antonio León Instagram



Pregunta: ¿Le han llamado para regresar a la televisión?



Respuesta: Me han llamado para trabajar de periodista, pero fuera del medio televisivo. Pero este no es el único medio en el que puedo desarrollar mi trabajo… de hecho me gusta mucho la radio. Mira, si puedo, voy a intentar alejarme de lo que es el corazoneo.



P: Y centrarse más en su empresa de complementos femeninos.



R: Si, en la que trabajo con mi mujer. Hemos evolucionado centrándola más en celebraciones, eventos y novias, fabricamos lazos, coleteros, tocados… Y estamos muy contentos.

José Antonio León y Rocío Madrid Instagram



P: ¿Diseña?



R: No, yo me encargo de todo lo relacionado con el organigrama de comunicación, he hecho la web, las fotografías de los productos, llevo el contenido de las redes sociales…



P: Su esposa Rocío le ha cambiado la vida para bien.



R: Mi mujer es lo mejor que me ha regalado la vida. Es ejecutiva de ENDESA, pero le gusta mucho coser y se siente muy involucrada en nuestra empresa.



P: ¿Si le hicieran una oferta de trabajo en el “Cuentos chinos” de Jorge Javier Vázquez la aceptaría?



R: No…y ahí lo dejo.



P: ¿Y si es de “El hormiguero” de Pablo Motos?



R: Sí. Otra cosa es saber dónde encajaría.