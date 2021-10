José Antonio León pone en su sitio a sus compañeros de “Sálvame”: “No es opinión, es información”

Gente

El reportero José Antonio León retransmite en directo cada día las novedades que se producen en el entorno de Cantora, la finca del Clan Pantoja, en Medina Sidonia. En una de esas conexiones, León explicaba a sus compañeros de “Sálvame” los motivos por los que Kiko Rivera no había estado en la misa de su abuela, doña Ana.

José Antonio León explicaba los motivos aduciendo que eran puramente profesionales. Tras la conexión, en el plató se ha debatido sobre el tema y Rafa Mora ha dado su opinión cuestionando los motivos de la ausencia. En la siguiente conexión, el periodista andaluz ha afeado su actitud con una llamada de atención.

Todo ha sido cuando Núria Marín, presentadora este lunes de ‘Sálvame’, le preguntaba si había estado atento a lo que pasaba en plató. “Los que creo que no estáis atentos sois vosotros, creo que por el lío que hay que no escucháis y esto es un pequeño tirón de orejas, porque lo he dicho en la primera conexión. No es opinión, es información. Kiko Rivera se encuentra de promoción de su canción y por sus compromisos profesionales no ha podido estar en la misa. No tiene nada que ver con el bolo que se cancela”, ha explicado de nuevo el reportero.

José Antonio León ha hablado con el DJ tras su exclusiva a Lecturas, y por eso ha pedido que se considere la información que maneja y el trabajo que ha tenido que hacer para conseguirla.