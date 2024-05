Kiko Matamoros ataca a Telecinco y habla de su veto: “Sois serviles y cobardes”

Kiko Matamorosno ha sido nunca conocido por morderse la lengua o callarse lo que piensa. Quizá ahí radicaba parte de su éxito en los platós de Telecinco, donde ahora tiene la entrada prohibida después de que la cúpula de la cadena decidiese vetarle, junto a sus compañeros de ‘Sálvame’. Parece no sufrir el retiro forzoso de la televisión y aunque haya criticado con dureza algunos de los nuevos espacios que se emiten tras su salida, lo cierto es que sintoniza este canal más de lo que le gustaría confesar. Al menos sí para ver a su hija, Laura Matamoros, jugarse el pellejo de nuevo en ‘Supervivientes’, donde se enfrenta a una dura nominación a la vez que se recupera de las secuelas médicas de una aparatosa caída en el concurso. Esto le ha llevado a pedir por ella, aprovechando la ocasión para cargar contra todos a diestro y siniestro.

Con la firme intención de salvar a su hija de la nominación, ha realizado en las redes sociales un alegato a favor de ella y su buen hacer como superviviente. Eso sí, también ha tenido palabras de reproche para Sandra Barneda, aunque no llega a nombrarla, pero sus alusiones hacen clara referencia a la presentadora, al ser conductora de ‘Supervivientes’ y también de ‘Así es la vida’, donde Makoke trabaja como colaboradora. Al parecer, a él le ha sentado muy mal la dispar situación en la que se encuentra su hija frente a otros concursantes, lo que le ha llevado a movilizar a sus seguidores con la esperanza de que su hija cumpla su sueño de salvarse y, en un futuro, quizá llevarse el premio final que en su primer intento se le resistió.

“¿Por qué os pido que votéis a Laura? Se encuentra en una situación de indefensión absoluta. Ha sido utilizada desde los platós para dar juego en un enfrentamiento con una señora que ha jugado con ventaja, con el apoyo y la cobertura mayoritaria de programas, presentadores y colaboradores (serviles y cobardes). Ella no tenía respuesta de sus reacciones en platós y programas y la otra persona sí aprovechándose para victimizarse, pero no han parado de provocarla para conseguir esas reacciones negativas y luego machacarla”, solicita Kiko Matamoros antes de entrar en materia y comenzar a cargar contra Sandra Barneda.

El colaborador no está contento con la forma de actuar de la presentadora. Al menos no en lo que a su hija Laura Matamoros se refiere. Es por eso que aprovecha el discurso para arremeter contra ella, aunque no llegue a pronunciar su nombre. No hizo falta, pues los seguidores del programa saben de qué habla:y silenciaron la respuesta de mi hijo Diego (resultaba más importante ver a otra invitada imitar a la Pantoja)”. Pero además de Sandra Barneda, la cadena en sí se ha llevado su tirón de orejas por parte de su extrabajador, que pronto regresa a la pequeña pantalla con ‘Ni que fuéramos Sálvame’ , termina su queja pública en la que expresa los motivos por los cuales se debería salvar a su hija y, si se puede, hacerla ganadora.