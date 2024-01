María Patiño aclara las cosas a María Verdoy tras su estreno en ‘Socialité’

El pasado sábado 6 de enero daba comienzo un nuevo año y una nueva época para el espacio televisivo de ‘Socialité’. Un Día de Reyes que llegaba con un esperado regalo: María Verdoy dará inicio a una temporada en la que ella será quien presente el programa de Telecinco. Con clara ilusión en un día tan señalado no ha querido olvidar todo lo que los telespectadores han disfrutado con predecesoras, María Patiño y Nuria Marín: “Abro desde aquí el que es un regalo muy especial. Lo hago con toda mi ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado y de qué manera María Patiño y Núria Marín. Os quiero mandar un beso, compañeras. De verdad, gracias por haber dejado un legado tan bonito, tan único y tan auténtico. Gracias de corazón”, unas palabras con las que la nueva presentadora ha querido alabar la gran trayectoria que se han tenido cada sábado y domingo en la casa de Telecinco.

Sin embargo, las redes han estallado ante la respuesta de una de las televisivas mencionadas. Y es que, María Patiño ha estado muy pendiente del programa para poder dar una valoración sobre la nueva presentadora valenciana. En su perfil de ‘X’, antes conocido como ‘Twitter’, ha querido dejar claro que ella no es parte de “un legado”, sino que continúa trabajando y tiene muchos más proyectos que pronto verán la luz: “No dejo un legado, continuo trabajando. Mujer embarazada…”. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como un dardo a María Verdoy por referirse a la excolaboradora de ‘Sálvame’ como “un legado”, aunque en un primer plano ha querido resaltar que su carrera profesional no ha quedado en el pasado y continuará dando grandes pasos en su ascenso.

Fue el pasado 25 de diciembre la fecha del último programa de María Patiño presentando ‘Socialité’, espacio que siempre ha considerado como un gran programa con mucho que ofrecer. “Yo voy a seguir andando, voy a seguir caminando. Esperadme, porque aún queda mucha guerra que dar. Ha sido una decisión acertada, yo también necesitaba volar y volver a crear otro bebé, para que, cuando sea mayor y adulto como 'Socialité', pueda hacerlo solo. Me voy, pero volveré”, anunciaba en su última aparición del año en la pequeña pantalla. Por su parte, María Patiño está volcada en sus nuevos compromisos profesionales y, aunque aún no puede desvelar nada, no cabe duda de que se tratará de “un gran proyecto que me hace muchísima ilusión”.