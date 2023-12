María Patiño dice adiós a ‘Socialité’ con mirada seria y entre indirectas

Este 2023 ha sido un poco convulso para todas las estrellas del universo del extinto ‘Sálvame’, pero quizá ha sido más agridulce para María Patiño. La presentadora no solo se ha quedado sin su trabajo entre diario, en las tardes de Telecinco, sino que también ha perdido su espacio de los fines de semana en ‘Socialité’ tras su despido fulminante, junto a Nuria Marín. A partir de enero dejará de ser la conductora del espacio, para dejarle paso a María Verdoy, que le toma el relevo. Ella misma confirmaba la dura noticia la semana pasada, pero ahora le toca decir adiós, despedirse del fiel público que le ha acompañado en esta etapa y, de paso, lanzar algún que otro dardo al aire, para que impacte en el lugar indicado. Y es que la presentadora ha sido víctima del divorcio de La Fábrica de la Tele con Mediaset.

Aunque fue en verano cuando desde la cadena se pidió la cabeza de María Patiño, ha podido continuar al frente del programa hasta que finalizase el 2023. Eso sí, este sábado no ha estado presente y ya se ha despedido de todos desde su cuenta personal de Instagram: “Quiero dar las gracias a mis dos amores, decidí aun teniendo trabajo, meterme en esta maravillosa aventura. Gracias Paolo Vasile, Óscar Cornejo y Adrián Madrid por creer en mí. Gracias a mis directores, Patricia, María José Camacho, David Linares y Javier de Hoyos. Gracias a vosotros por permitirme crecer. Gracias por sumar Nuria Marín. Gracias por tomar una decisión inteligente”, escribía la presentadora, muy agradecida por el acierto de los responsables de haberle elegido para conducir ‘Socialité’.

Pero María Patiño continuaba: “Necesito seguir caminando y sentir lo que cualquier trabajador merecemos, sentirnos valorados. ‘Socialité’ ha logrado lo imposible. Un placer. Soy consciente en no etiquetar a nadie”, cerraba su mensaje en el que, leyendo entre líneas, se pueden entrever ciertas pullitas e indirectas. Y es que tener que decir adiós a un programa que le ha dado tantas alegrías nunca es sencillo, más si se suma este revés al que le asestaron en verano por sorpresa tras la cancelación de ‘Sálvame’ sin previo aviso. Decisión que se enteró en directo, por parte de la prensa, pues sus jefes no habían entendido a bien la necesidad de comunicárselo a los protagonistas.

Aun así, a María Patiño no le falta trabajo. Primero porque ya se ha embarcado en la aventura que ha supuesto la propuesta de Netflix con el docureality ‘Sálvese quien pueda’. Ya se ha emitido la primera remesa de capítulos, con su periplo por Miami y México, pero se espera una segunda entrega que hará las mieles de los fans de ‘Sálvame’. Pero en la manga, la presentadora se está guardando un as. Todavía no ha confirmado de qué se trata, pero sí que el nuevo proyecto que se trae entre manos le ha devuelto la ilusión.