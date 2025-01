María Patiño pone un nombre sobre la mesa al tratar el despido de Isabel Rábago

Isabel Rábagollevaba dos décadas ligada a Mediaset, convirtiéndose en uno de los pesos pesados en cuanto al elenco de colaboradores de la cadena. Ahora prestaba sus servicios desde el plató de ‘Vamos a ver’, pero la sorpresa ha llegado cuando su nombre ha desaparecido de las estrellas del programa presentado por Joaquín Prat. La periodista se ha alejado de su programa y, según se ha convertido en polémica, parece que ha sido despedida. Hay muchos claroscuros sobre este fin de colaboración laboral, a pesar de que la propia protagonista ha enviado un contundente comunicado de prensa poniendo los puntos sobre las íes y dejando claro lo que le importaba. Lo primero es que promete haber siempre cumplido con las expectativas de sus jefes, pues nunca recibió queja alguna ni directriz que pautase un cambio de actuación. También defiende que se llevaba perfectamente con sus compañeros de trabajo, dejando fuera a un 5% con los que no hizo buenas migas. Y cerraba su escrito anunciando acciones legales a todos aquellos que especulasen con otros motivos que ella no expusiese. Todo esto le suena raro a María Patiño, que un día más ha removido la cuestión desde ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Muchos y dispares son los motivos que se han puesto sobre la mesa para explicar el inesperado despido de Isabel Rábago del programa de Telecinco. No se han confirmado ninguno y la periodista tan solo ha querido negar aquellos que le provocaban un supuesto daño o vulneración de su derecho al honor e imagen. Así, se reservaba el derecho de emprender acciones legales si lo considera necesario. Sin miedo a esta amenaza puesta sobre la mesa, este miércoles, quien fuese su compañera de cadena, ha querido poner sobre la mesa el nombre de otro compañero de profesión. No ha querido entrar en muchos detalles y quizá con la mera mención de su nombre quería dar pistas o prender la mecha de lo que podría ser una próxima bomba.

Todo comenzaba cuando María Patiño le preguntaba a Kiko Matamoros por una curiosidad que le había llegado a la mente, así como si nada: “Una cosa, ¿Kike Calleja se sigue hablando con Isabel Rábago? Porque eran íntimos”. Su compañero no estaba muy por la labor de entrar en esa cuestión y decía que “eso se lo tienes que preguntar a Isabel Rábago”, a lo que la presentadora entendió como una clara confirmación de que habían roto lazos: “Es decir, que no se hablan”. Matamoros quiso frenarla en su conclusión y dejar claro que él no ha dicho eso, ni era su intención dar a entender tal cosa, pero no ha convencido a su amiga, que se ha quedado conforme con la conclusión a la que ha llegado en un principio.

Kike Calleja e Isabel Rábago Instagram

María Patiño comenzó a hilar fino al exponer sus ideas: “Es que Isabel Rábago y las Campos ya no se hablan, eran íntimos y cuando digo íntimos, digo íntimos. Ahí habrá muchos motivos para no hablare, pero Isabel está decepcionada con las Campos. Eran íntimas, incluso en Navidad. En ese grupo de intimidad estaba Kike Calleja, a ellos les he visto incluso muchas veces cenando”. Pero ahora parece que todo ha cambiado entre ellos, algo de lo que se ha percatado incluso en el plató de ‘Vamos a ver’ donde ambos periodistas colaboran, hasta la salida de Isabel: “Esta distancia la he visto muchas veces en el programa de Joaquín, que también está Kike. Yo veía que Kike estaba posicionándose en contra de Rábago. Por eso he hecho esa pregunta”. Ante esta exposición de sus argumentos, Kiko Matamoros no ha podido más que sentenciar a María Patiño: “Eres muy observadora”.