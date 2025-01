María Patiño y Kiko Matamoros se la juegan al opinar del “despido” de Isabel Rábago

El nombre de Isabel Rábago ha dejado de ser asociado con Mediaset, después de que se eliminase sin previo aviso de la lista de colaboradores que aparecerán en pantalla este 2025. Un detalle en el que cayeron desde ‘El Confidencial Digital’ y que ha provocado que la periodista se pronunciase sobre lo que se denomina como un “despido”. A pesar de ser una de las colaboradoras fieles de ‘Vamos a Ver’ y antes en la misma franja al lado de Ana Rosa Quintana y en otros muchos programas de Telecinco, lo cierto es que ahora parece que ha perdido este favor por parte de la directiva. Son muchos los dimes y diretes que circulan en redes sociales y en algunas redacciones que señalan los posibles motivos por el que la periodista ha dejado de formar parte del elenco del programa. Ella, a golpe de comunicado, anuncia acciones legales para protegerse de las habladurías.

Se quejaba en su escrito compartido este lunes 6 de enero que se han ofrecido “datos inciertos, entrecomillados malintencionados, que aseguran dichos medios, proceden de ‘fuentes directas’ de mi programa, ‘Vamos a ver’, mi productora Unicorn y Mediaset. Un relato absolutamente incierto con el que se pretende menoscabar mi profesionalidad tras 20 años vinculada al grupo Mediaset”, defendía Isabel Rábago en un largo comunicado. Ve sus derechos supuestamente vulnerados y considera falso que desde la cadena le hayan dado ningún toque de atención o directriz para ejercer su trabajo, sintiéndose en todo momento libre para ofrecer su información y dar su opinión. También dejaba claro que ha mirado en todo momento por la cadena y las productoras que confiaron en ella, así como que su relación con el resto de compañeros ha sido siempre “excelente”, excluyendo un 5% con los que no ha hecho buenas migas.

Pero el escándalo continúa. Por mucho que Isabel Rábago ha tratado de salvarse las espaldas y poner límites a lo que se publica, pues considera que gran parte no es verdad, lo cierto es que sigue el runrún. Así se ha trasladado la polémica al plató de la competencia, en ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde se la tiene en muy buena consideración. Este martes María Patiño, presentadora del espacio y compañera de Rábago en algunos especiales, reconoce que “no lo entiendo”, refiriéndose a cómo la cadena o el programa ha dejado de contar con sus servicios: “Todavía no tengo claro el criterio”, destaca sin querer mojarse demasiado, pues ya hay sobre la mesa amenaza de demandas a quien saque el pie del tiesto.

Isabel Rábago en el plató de 'Vamos a ver' Mediaset

No será Kiko Matamoros quien reciba una queja por parte de Isabel Rábago, al menos no después de escuchar las bonitas palabras que ha pronunciado por ella. Al conocer la delicada situación en la que se encuentra la periodista, ha querido romper una lanza a favor de su profesionalidad en ‘Ni que fuéramos Shhh’, subrayando que, en su opinión, es una de las mejores de la cadena llevando información y trasmitiéndosela al público: “El filtro de la cadena no sé cuál es. Me cuesta mucho trabajo pensar que Mediaset se pueda permitir el lujo de prescindir de una de las mejores colaboradoras del corazón que ha dado este país. Lo que tiene es suficiente personalidad para no obedecer como un borrego determinadas líneas editoriales”, asegura su homólogo desde TEN. Aunque ella señale que por ahí no van los tiros, Matamoros continúa creyendo que “ella estaba bastante harta de muchas cosas, estaba bastante desencantada no solo con los directivos de la cadena, sino con algunos compañeros”. Habrá que esperar a ver si el tiempo esclarece lo sucedido e Isabel Rábago vuelva a recuperar el protagonismo en antena.