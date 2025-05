Belén Esteban deja "La familia de la tele" tras una semana y se queja del formato de La 1: "Estoy amargada aquí"

“La familia de la tele” aterrizó la semana pasada en Televisión Española con gran expectación por parte del público, pero lo cierto es que los índices de audiencia no han sido los esperados e incluso se han encontrado con detractores en el seno del ente público.

Los colaboradores no pueden evitar sentir cierta decepción y los ánimos no son los que se recuerdan de los mejores momentos de “Sálvame”. Tanto es así que Belén Esteban acaba de anunciar que se plantea dejar el programa. “No quiero estar en este programa, no me gustan los temas…”, ha comenzado diciendo en la que se prevé una complicada tarde en el nuevo plató de La 1.

La razón por la que Belén Esteban quiere dejar “La familia de la tele”

La de Paracuellos lamenta que “no me reconozco” desde que comenzó su andadura en el programa. Está acostumbrada a otro tipo de tono, a una línea más gamberra que echa en falta en “La familia de la tele”.

“No me gusta el formato… Todas las cadenas han abordado esos temas: Isabel Pantoja, Lina Morgan, Terelu Campos... Por favor, tenemos capacidad para hacer cosas nuevas”, ha lamentado.

Belén Esteban no se ha mordido la lengua a la hora de mostrarse crítica con el criterio impuesto por la dirección del formato e incluso ha confirmado que se aburre durante la emisión. “Me lo pasaba mejor en el pisito (donde se grababa “Ni que fuéramos Shhh”). No tengo la alegría de antes, no puedo venir todos los días triste a trabajar”.

"Quiero ser la que era antes. Aquí estoy amargada"

Sus compañeros, desde María Patiño a Kiko Matamoros, le han trasladado que se trata de una sensación generalizada. Ellos tampoco están conformes con el rumbo que ha tomado esta nueva apuesta de Televisión Española, y parecen sentirse encorsetados en unos códigos con los que no están familiarizados. “Estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión. Quiero ser la que era antes. Estoy amargada aquí”, ha expresado una emocionada Esteban, y ha añadido: “Hay cosas que no puedo decir. Quiero ser libre, como era antes. Metía la pata y no pasaba nada. Quiero ser divertida, antes me mataba con mis compañeros, pero luego nos juntábamos y se nos iba la vida juntos”.

María Patiño, muy emocionada en "La familia de la tele" TVE

Más allá de la “insatisfacción profesional” que siente Esteban y otros de sus compañeros, la colaboradora asegura que se trata de una decisión que venía sopesando meses antes de que comenzara “La familia de la tele”: “Quiero más tiempo para mí y ser un poco egoísta (...) No me quiero ir por estar en Televisión Española, ni en este programa, sino que hace tiempo que lo estoy pensando. De hecho, tardé un mes y medio o dos en firmar el contrato”.

Una crítica en vivo y en directo dirigida al programa desde el propio programa, algo nunca antes visto en Televisión Española y que, paradójicamente, recupera ese tono “Sálvame” que los colaboradores tanto echan en falta.