Nuria Marín, tras su adiós a “Socialité”: “No me queda ningún rencor”

Después de ser sustituida por María Verdoy como presentadora de “Socialité”, Nuria Marín continúa su carrera televisiva en TV 3, y triunfa con un podcasts y en TikTok, avalada por más de dos millones de seguidores.

“Trabajo en los programas “Está pasando” y “Love cost”, tengo mi podcasts “Puro salseo” y me muevo mucho como tiktokera. Me va muy bien. Además, dentro de unos días saldrá al mercado mi libro “Soy Afrodita”, que es una comedia mitológica sobre una chica que descubre que es la reencarnación de Afrodita, la diosa del amor”.

Que prescindieran de usted y de María Patiño en “Socialite” fue algo inesperado.

Afortunadamente, no me he quedado en el paro, porque compaginaba ese programa con otros trabajos.

María Verdoy ha agradecido públicamente el legado que le han dejado…

Es que, realmente, ese legado es maravilloso, y es muy bonito lo que dijo María, sus palabras de cariño las dijo desde el corazón, tenemos muy buena relación, somos amigas, hemos trabajado juntas, la conozco bien y le deseo lo mejor.

¿Le queda algún rencor tras la despedida?

No. No voy a perder el tiempo lamentándome. Lo importante ahora es seguir diversificándome y aprendiendo nuevas formas de comunicar. Y seguir adelante sin mirar atrás. No hay que quedarse estancada.