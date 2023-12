De Patiño a Laura Fa: “Sálvame” reacciona al anuncio de La Fábrica de la Tele

La Fábrica de la Tele ha anunciado este martes el final de su relación societaria con Mediaset España. En ese momento las redes se han volcado con mensajes de agradecimiento y cariño por todo el contenido audiovisual que han ofrecido “tras 17 años de grandes éxitos”. Como no podía ser de otro modo, algunos de los rostros más conocidos del extinto programa de ‘Sálvame’ no han tardado en pronunciarse sobre esta triste noticia para la audiencia.

“El futuro está todavía por producir”, ha sido el remate con el que ha terminado el comunicado firmado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Se trata de un futuro que muchos están ansiosos por conocer.

Víctor Sandoval ha sido uno de los primeros en responder a la publicación con un sentido mensaje: “Gracias por tanto cariño, por cuidarme, por nunca fallarme, gracias por haber creado una televisión transgresora, diferente, espectacular… Algo que muchos intentan imitar pero nadie consigue igualar. Gracias por aguantar con humor ese acoso y derribo por quienes no dan la cara y se ocultan tras las empresas matrices. Empieza una nueva etapa llena de éxitos y en empresas que como dijo en el último Deluxe, Mercedes Milá, sepan apreciar vuestro inmenso talento. Ojalá sigamos juntos muchos años más haciendo historia en la televisión”.

Por su parte, María Patiño compartía un mensaje más escueto, pero en el que ha dado fuerzas para los próximos proyectos: “Ahora comienza lo mejor”. Y es que, todos los espectadores, que durante años disfrutaron con los grandes momentos de La Fábrica de la Tele, están deseando ver cómo será este nuevo comienzo.

Belén Esteban, una de las grandes figuras públicas de España, ha dedicado un mensaje en sus redes sociales: “Orgullosa de vosotros os quiero siempre juntos”, ha expresado en sus stories de ‘Instagram’ dejando claro la buena relación que aún mantiene con sus exjefes.

Mensaje de Belén Esteban a La Fábrica de la Tele Instagram

Tras el cierre de ‘Sálvame’ muchos de sus colaboradores apostaron por otro rumbo para su trayectoria profesional. Laura Fa comenzó como colaboradora de ‘Espejo Público’, pero no ha dudado en dedicar unas palabras para el equipo que habían formado en los últimos años: “Mucha suerte a todos compañeros. Muchas gracias a La Fábrica de la Tele por estos años que he podido formar parte de un equipo tan guay. Me llevo amigos y compañeros de lujo. Empieza una nueva etapa llena de éxitos seguro. Gracias infinitas a la cúpula y a los directores por confiar en mí. Sois muy grandes”.