La esperada reacción de Carmen Borrego al posado de Terelu Campos en bañador: "Verla desinhibida significa que ha superado muchas cosas"

Terelu Campos protagoniza la última portada de la revista "Lecturas". Aunque se ha hecho de rogar, por fin la televisiva ha posado en bañador, al igual que hizo Carmen Borrego hace unas semanas en el mismo medio, presumiendo de figura a punto de cumplir 60 años. "Echo de menos los beses de un hombre", reza el titular de la exclusiva.

La opinión de Carmen Borrego

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho de esperar, incluida la de su hermana menor. Carmen Borrego ha reaparecido en "Vamos a ver" tras la publicación de la exclusiva y se ha deshecho en halagos hacia Terelu.

"A mí me parece estupendo porque ver a una Terelu desinhibida, yo creo que distinta, para mí significa que ha superado muchas cosas y que, sobre todo, está tranquila y feliz, que en definitiva es lo único que me importa", ha comenzado diciendo la madre de José María Almoguera.

Sobre las declaraciones de la periodista sobre el amor y los hombres, Carmen Borrego ha también ha dado su opinión: "O echas de menos estar con un hombre o no lo echas de menos. Ella parece ser que dice, o por lo menos yo interpreto, que echa de menos que la mimen, pero hasta cierto punto. Si tú quieres tener un hombre al lado, lo tienes que tener con todas sus consecuencias. Terelu, aunque haya gente que piense que se ha quitado del mercado, es una mujer que sigue gustando mucho a los hombres, que tiene muchísimos admiradores, y si no está con un hombre es porque a ella no le da la gana".

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

"Cuando uno no se siente cómodo con su cuerpo, que a ella le pasó un tsunami por su cuerpo, pues tiene más miedo a una relación con un hombre. Tiene muchos amigos, se lo pasa fenomenal, no está con un hombre porque no quiere, pero yo creo que cuando uno se quita esa lastra de si estoy mejor o si estoy peor... Yo creo que en eso le ha ayudado mucho 'Supervivientes', porque ya la hemos visto tal como es, y entonces ya le da igual la importancia de estar mejor de cuerpo o estar peor," ha explicado sobre su hermana. Sobre si encuentra a un hombre bueno o no para ella, Carmen Borrego lo tiene claro: "No me preocupa porque Terelu está en un momento estupendo como para saber diferenciar con quién debes estar y con quién no".

Terelu, en Málaga con Alejandra y Carlo

Mientras tanto, Terelu se encuentra en Málaga con su hija Alejandra y Carlo Costanzia disfrutando de unos días en familia. Después de las vacaciones de la pareja con Mar Flores en Ibiza, la colaboradora y el italiano han viajado hasta la Costa del Sol, tierra de las Campos, para estar al lado de la presentadora en su primer verano como abuela.