María Patiño estalla contra Paula Vázquez por sus críticas a "Sálvame"

María Patiño se encuentra inmersa junto a sus otros compañeros de programa en la grabación del documental de "Sálvame" de Netflix. Hace 9 días, los elegidos por la plataforma para este reality volaron a Miami, donde comenzaron su gira por los programas de entretenimiento de Estados Unidos. Después de terminar su labor allí, todos se desplazaron a México, lugar en el que se encuentran en estos momentos. A pesar de estar viviendo unos días muy ajetreados, María Patiño ha tenido tiempo para lanzarle un dardo envenenado a Paula Vázquez por haber criticado a "Sálvame" en varias de sus últimas entrevistas.

La que fue presentadora de "Fama, ¡a bailar!" declaró en a "Bluper" sobre "Sálvame" que "se enseñaban todas las porquerías de "yo muestro por dónde pasan las vías de las cámaras", "yo te enseño por donde está el foco, y de paso te meto la cámara en un váte"'. Se nos ha ido de las manos que volvemos a la parte en la que las cosas estaban bien coordinadas". Además, no dudó en expresar su alegría por el final del programa: "Ya está, ya hemos dejado atrás ese momento donde era una novedad lo feo. Sabemos hacer las cosas bien y podemos hacerlo bonito y elegante para que la gente vuelva a creer en la magia del entretenimiento".

Kiko Hernández, María Patiño, David Valdeperas y Adela González, trabajadores de 'Sálvame' Mediaset

En otra entrevista para "El Mundo", Paula Vázquez también se despachó contra el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez. "Apagué la tele hace 15 años por salud mental. Lo que veía me dolía. Era como ver televisión con faltas de ortografía. Lo que se hacía lo podía hacer cualquiera. Yo creo en el entretenimiento de verdad, en el que hacía que pareciera que existía la magia, donde las cosas preparadas se improvisaban y se preparaba la improvisación", declaró la periodista sobre "Sálvame".

Tras estas polémicas declaraciones, María Patiño no ha podido evitar pronunciarse sobre esto y, aunque no ha mencionado explícitamente a Paula Vázquez, al buen entendedor, pocas palabras. "Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio, trabajar para el público, no para nuestro ombligo. Buenos días desde México", escribía la presentadora de "Socialité" en su cuenta de Twitter.