Nuevo enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio por Carlo Costanzia: "El problema lo tienes tú"

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio siguen protagonizando encontronazos en "Vamos a ver". En esta última ocasión, el conde italiano ha vuelto a defender en el programa de Telecinco que Carlo Costanzia pactó las fotografías de sus vacaciones en Ibiza con la hija de Terelu Campos, volviendo de nuevo a la gresca con la nieta de María Teresa Campos.

Cruce de acusaciones

El ex de Ana Obregón ha vuelto a insistir en que el hijo de Mar Flores habría traicionado a Alejandra Rubio con las fotografías, pactándolas a escondidas de su pareja. La hija de Terelu, que cree ciegamente en el padre de su hijo, ha vuelto a negar la acusación de Lequio, considerando que su compañero quiere intoxicar su relación sentimental de manera intencionada.

"Una vez más he traído una información que me ha dado una fuente que en otras ocasiones ha sido muy solvente ¿Okey? Pero mis admirados compañeros manejan otros datos, yo respeto los datos de mis compañeros, pero sostengo los míos, que ella no sabía nada pero Carlo había pactado las fotos con el fotógrafo", ha declarado Lequio, añadiendo que no tiene nada en contra de Alejandra y Carlo: "Le deseo todo lo mejor, pero aquí parece que la fe es selectiva, las informaciones de mis compañeros son respetadas y las mías analizadas y cuestionadas".

"Tú eres el único que dice tener la razón, está claro que el problema lo tienes tú", respondía Alejandra a Lequio, asegurando que ella no está enfadada con él a pesar de sus acusaciones. Aunque la agencia confirmó que las fotos no habían sido pactadas el conde italiano ha seguido defendiendo su versión: "El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, faltaría más. El fotógrafo o la agencia tienen la obligación de mentir y es la fuente menos solvente de todas".

Terelu Campos defiende a su yerno Carlo

"Lo ha desmentido Sandra Aladro, que es de la agencia que ha hecho las fotos. Alessandro es un tío estupendo al que yo le tengo un respeto. Pero hay veces que los informadores no te informan bien, pero eso no significa que Alessandro no sea una persona fenomenal. Pero a veces, a todos nos pasa, ¿eh? No a Alessandro, a mí, a cualquier colaborador", declaraba Terelu sobre el asunto este fin de semana ante las cámaras, mostrando su apoyo a Carlo, su yerno.