Primeras palabras del destrozado padre de Mario Biondo: “No me siento bien”

La familia de Mario Biondo está consternada diez años después. Al dolor que supone la muerte del cámara de televisión, se le une una chapucera investigación plagada de contradicciones y un enfrentamiento entre la justicia italiana y la española que no ha hecho más que ahondar en la herida de los padres del marido de Raquel Sánchez Silva. Pippo y Santina no encuentran consuelo en el cierre del caso, pues se sentenció que su hijo se suicidó, aunque no se precisa si fue por propia voluntad o en medio de una práctica sexual, dado que apareció ahorcado en la librería del salón de la casa que compartía con la presentadora. Ellos creen que fue un asesinato y han removido cielo y tierra para descubrir la verdad. Pero ya no pueden más.

Cartel de 'Las últimas horas de Mario Biondo' Netflix

El estreno del documental de Netflix, que repasa en tres capítulos los misterios que rodean su muerte, ha devuelto a la actualidad su drama. No están de acuerdo con la forma en la que se ha planteado la serie ‘Las últimas horas de Mario Biondo’, por lo que han puesto el grito en el cielo, clamando de nuevo justicia, acusando incluso a la propia Raquel Sánchez Silva, y también anunciando acciones legales por doquier para protegerse de lo que consideran un atropello. Pero en medio de este calvario, La Razón ha tenido oportunidad de hablar con el padre del fallecido cámara de televisión, para ver cómo está llevando el hecho de revivir su peor varapalo existencial diez años más tarde.

Pippo Biondo no ha tenido las suficientes fuerzas para seguir adelante con la entrevista que estaba confirmada. Horas antes de la cita, el padre ha reusado hacer nuevas declaraciones por el momento, pues “hoy me encuentro muy mal”. Es entendible con el huracán mediático que se le ha venido de nuevo encima y más de una forma que no han podido controlar y por la que se sienten profundamente engañados. Y es que desconocían que el documental al que incluso han prestado su testimonio, estaba motivado por Guillermo Gómez, quien ha sido representante de Raquel Sánchez Silva en los años más duros de su vida personal.

Los padres de Mario Biondo Gtres

“No me siento bien”, se excusa de nuevo Pippo Biondo en conversación con La Razón, que ha dejado esta vez que sea mujer la que denuncie públicamente las tretas que se han realizado para contar con sus palabras en un documental del que no están conformes. Santina ha asegurado que fue la productora The Voice Village la que se puso en contacto con ellos, pero no sabía que detrás del especial de Netflix estaba la mano derecha de su exnuera. Es por eso que han pedido legalmente que se eliminen sus totales, algo que finalmente no ha sucedido, pues el documental se ha estrenado este jueves 3 de agosto en la plataforma de streaming.

“Es muy difícil para una madre perder a un hijo, pero aún es más difícil sentirse utilizada por quien se aprovecha de tu dolor”, reclama la italiana en un vídeo que sus abogados han hecho llegar a todos para tratar de frenar el avance del documental. Y es que Santina se siente “engañada de una manera disimulada” por las formas, pero también porque el planteamiento del documental es desmontar sus sospechas para terminar sentenciando que a su hijo no le asesinaron, algo a lo que ella se resiste a aceptar.

De hecho, no verá este especial de Netflix porque dice que le “dolerá mucho” y que “nadie tiene derecho a hacerme esto”. Los padres de Mario Biondo están sufriendo mucho y mientras ella tiene fuerzas suficientes para clamar justicia, Pippo Biondo no se encuentra con el mismo ánimo como para responder de nuevo a las complicadas preguntas sobre el día que perdió a su hijo.