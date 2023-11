"Sálvame": no estaban muertos, que estaban de parranda

El 5 de mayo estallaba la bomba. Se publicaba que "Sálvame" llegaba a su fin. Después de 14 años en emisión, el programa estrella de "La fábrica de la tele" desaparecía de la parrilla de Telecinco para siempre. Tras esta noticia muchos auguraron la "muerte" de algunas de las caras más conocidas de la televisión a partir del 23 de junio, día en el que cerró las puertas de su plató para siempre. Pero el formato se despidió confirmando en directo su mudanza a Netflix. La plataforma audiovisual apostaba por ocho colaboradores del programa para grabar un docureality sobre ellos mismos buscando trabajo en América. Si ha habido una seña de identidad a lo largo de estos años que ha caracterizado al universo "Sálvame" ha sido la de saber reírse de sí mismos, algo que muy pocos programas han conseguido con tanto éxito. Y así fue.

"Sálvese quien pueda" , de Netflix Netflix

Sus mejores cualidades

El 19 de julio ponían rumbo a Miami los elegidos para esta nueva aventura televisiva y comenzaban las grabaciones de "Sálvese quien pueda". Belén Esteban, Terelu Campos, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés, María Patiño y Víctor Sandoval cruzaban el charco para vivir una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas junto a David Valldeperas, la persona que ha sabido potenciar sus mejores cualidades y que ha ejercido durante tantos años de director de orquesta del show televisivo. Si Telecinco desaprovechó el talento de estos profesionales del entretenimiento de su parrilla, Netflix no quiso perder esta oportunidad y les brindó un ambicioso proyecto laboral que promete tener una gran repercusión a nivel mundial. ¿Lo único que tenían que hacer? Ser ellos mismos.

Así, el viernes se estrenan los tres primeros capítulos de "Sálvese quien pueda" en dicha plataforma y la expectación por el lanzamiento es máxima. Ayer se celebró la rueda de Prensa con todos los protagonistas del docureality. Si en algo coincidieron de manera unánime todos los colaboradores es que, después de 14 años, por fin se han conocido de verdad y que este viaje les ha unido aún más. Orgullosos, eufóricos e impacientes por ver la acogida de "Sálvese quien pueda", están seguros de que su recorrido en Netflix no acaba aquí. "Y lo que queda por ver, esto no termina en la primera temporada", declara Belén Esteban. "Ha sido la experiencia más sanadora de mi vida. Jamás he llegado a sentirme más emocionada de un trabajo que como con este", confiesa una María Patiño muy emocionada. "Es una maravillosa locura", asegura, por su parte, Terelu. Para Kiko Matamoros este reto "ha sido como un regalo" y "una oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido y de los millones de personas que nos echan de menos". Con Mila Ximénez presente, Hernández revela que "he estado con los mejores que han pasado por el programa en catorce años".

Solo queda esperar para poder disfrutar de los históricos de "Sálvame" y de sus aventuras por América. En la ficción no solo hay conflicto y drama, también diversión, verdad y emoción. Porque si hay algo de lo que "pecan" estos ocho grandes televisivos es de ser excesivamente humanos. Y, quizá, esta sea la verdadera clave de su éxito. Como dice Víctor Sandoval: "Lo que veréis de nosotros es nuestra esencia, sin filtros. A pesar de malos, os vais a dar cuenta de que tenemos corazón".