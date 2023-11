Si Belén Esteban ya ha sacado del armario su plumífero de marca española favorito es que ya ha llegado el invierno

Sí, ya sabemos que aún estamos en otoño, pero con el frío que tenemos en buena parte de España y de Portugal, las temperaturas ya son de puro invierno. Y si no que se lo digan a Belén Esteban en su escapada de fin de semana a Oporto. Si el otro día era la Infanta Elena la que sacaba el plumífero del armario, hoy es la princesa dele pueblo la que lo hace en su viaje. Se trata de un plumífero oversize de color negro y con unas flores de color rosa con capucha, de hace dos temporadas, de la firma española Kling, y que también tiene Anabel Pantoja en su armario. El plumas de Belén Esteban en concreto llama la atención porque es discreto y versátil al tener el negro como protagonista pero con un toque original por el estampado. Porque no hay abrigo más calentito y más fondo de armario en el armario de las mujeres más frioleras que un buen plumífero que te haga sentir como si no hubieras salido de debajo del nórdico, y hoy en Madrid, lo necesitamos.

Desde las versiones cropped más dosmileras hasta los de efecto acharolado que prometen colarse, incluso, en looks de noche, repasamos todos los plumíferos que no solo harán que no pasemos frío este invierno, sino que son muy tendencia. Belén Esteban lo sabe y por esto ha rescatado este de su armario para su maleta a Oporto. Un diseño elegante por ser negro, pero con ese toque estampado a todo color más original. Como cada año, de cara a los días más fríos del invierno hay una silueta que regresa, solo que al igual que sucediera el invierno anterior, lo hace también como tendencia y no únicamente por su practicidad. Hablamos de los plumíferos o abrigos de plumas.

Y nosotras ya lo hemos sacado a la calle en Madrid, como ha hecho Belén Esteban en Oporto.