El sorprendente gesto de Antonio David con Olga Moreno en “Supervivientes All Stars”

Aunque parecía que entre ellos se había impuesto un férreo distanciamiento a raíz del divorcio de Antonio David y Olga Moreno, la familia Flores ha demostrado en las últimas horas haber cerrado filas en torno a la sevillana y su participación en "Supervivientes All Stars". La primera en hacerlo fue Rocío, que confirmó a través de sus redes sociales que la que fuera su madrastra podía contar todo su apoyo mientras se encuentra en Honduras.

"Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en 'Supervivientes', al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir. Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho, espero, deseo, y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logre, aunque sea, disfrutar un mínimo de la experiencia", comentó la joven influencer.

Tras su paso al frente llegó el del propio Antonio David, que también a través de sus redes sociales ha compartido instrucciones a sus más de 267.000 seguidores para salvar a Olga Moreno, nominada esta semana junto a Adara Molinero y Jorge Pérez después de que el líder del grupo, Abraham García, la eligiera a ella para desempatar entre otros concursantes con el mismo número de votos.

Olga Moreno y Antonio David Flores Gtres

Se trata de la primera muestra pública de acercamiento que la familia Flores tiene con Olga Moreno desde que estalló la polémica de su divorcio de Antonio David y la posterior relación de este con Marta Riesco. De hecho, ni él ni su hija Rocío siguen a la empresaria en redes sociales, aunque sí utilizan estas plataformas para movilizar a su "marea azul" en favor de la andaluza en "Supervivientes All Stars".

Poco antes de que el concurso diera comienzo, Antonio David Flores ya se pronunció sobre qué le parecía que su exmujer regresara a Telecinco, la cadena que según él tanto daño ha hecho a su familia. Aunque no fue crítico con ella, sí dejó claro que él no habría aceptado la oferta ni por todo el dinero del mundo. "Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros (...) Respeto que haya tomado la decisión porque tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos", comentó en su canal de Youtube.