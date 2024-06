Olga Moreno despide a su madre sin su pareja Agustín Etienne ni Antonio David o Rocío Flores

Olga Moreno se enfrentó este lunes a uno de los momentos más duros de su vida. Ella y el resto de su familia tuvieron que despedirse de su madre, Rosa Obrero, que perdió la vida el domingo 8 de junio a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer. La ganadora de "Supervivientes 2022" estaba muy unida a la mujer que le dio la vida y su pérdida ha supuesto un duro varapalo para ella y sus 6 hermanos, Silvia, Raquel, Rosa, Aranza y otros dos más desconocidos.

Todos ellos se despidieron de Rosa Obrero este lunes en el tanatorio de la S30 de Sevilla, y encabezaron el cortejo fúnebre que siguió al coche con destino al crematorio, donde dieron el último adiós a su madre en la más estricta intimidad.

La más mediática de la familia se mostró muy unida a su padre, Mariano, de quien no se separó en ningún momento y a quien acompañó caminando agarrados por el brazo. Las imágenes muestran a una Olga Moreno tan devastada que optó por cubrir su descompuesto rostro bajo la sombra de una gorra.

Llamó la atención la ausencia de su pareja, Agustín Etienne, que prefirió dar su espacio a la familia en un momento de tanta intimidad y apoyar a Olga Moreno desde la distancia.

Olga Moreno, la madre de Antonio David y Antonio David Mediaset

Ni estaban ni se les esperaban los miembros del clan Flores. La andaluza compartió más de veinte años de su vida con Antonio David y sus hijos, Rocío y David, a los que quería como propios. Sin embargo, las tensiones de los últimos años han hecho mella en su relación y, que se sepa, no hay atisbo de reconciliación. Solo ellos saben si al menos mandaron un mensaje de condolencias a Moreno, teniendo en cuenta que la fallecida era la abuela de Lola, la única hija que tuvieron Antonio David y Olga.

Olga vuelve a Honduras

Este bache en la vida de Moreno ha coincidido con su regreso a la vida pública. La ex de Antonio David será concursante de "Supervivientes: All Stars", un nuevo modelo de edición que reunirá a los vencedores y rostros más destacados de anteriores temporadas, como Adara Molinero, Alejandro Nieto, Sofía Suescun o Logan Sampedro.

Lo cierto es que no parece un buen momento para que Olga Moreno retome su vida ante las cámaras, y no solo por la muerte de su madre, sino porque el regreso también de Marta Riesco a escena ha desenterrado algunos fantasmas del pasado que, por muy vetados que estén en Telecinco, no pasan desapercibidos por la opinión pública.