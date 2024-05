"Supervivientes": Kiko Jiménez engaña a la organización y se salta una de las normas básicas

"Supervivientes" ha llegado a su ecuador y muchos concursantes empiezan a notar el paso del tiempo y el hastío en su estado anímico. Llama la atención en el caso de Laura Matamoros y Kiko Jiménez, íntimos al comienzo del concurso y cuya relación ahora es más tensa que nunca.

Para limar asperezas, los dos se han visto las caras en el conocido como puente de la concordia, un espacio dispuesto por la organización del programa para que los participantes enfrentados puedan solucionar sus diferencias y debatir sobre sus conflictos sin caer en un nuevo enfrentamiento.

Por desgracia, los rencores no tardaron en asomar su fea cara y Matamoros reprochó a su compañero lo que ella consideraba varias "puñaladas por la espalda", traiciones que no le habrían sentado nada bien. Llegado este momento, Jiménez se defendió de la forma más inesperada: confesando que había engañado a la organización y se había saltado las normas del concurso para favorecer a Laura.

"Lo voy a tener que contar. Tú me llegaste a echar en cara dos granos de arroz y pusiste a Kike y a Arantxa en contra mía. Cuando gané la hamburguesa te di más de la mitad...España tiene que saber que me salté las normas", expuso el exnovio de Gloria Camila Ortega.

Una confesión que no hizo más que abrir el cisma entre él y Laura Matamoros, puesto que la influencer no se tomó nada bien que delatara su buen gesto ante todos los espectadores: "Esto se llama juego sucio. Sabía que me lo iba a echar en cara en algún momento... Te doy mi hamburguesa, que está prohibido, pero lo voy a contar. Ese es el puñal que me acabas de dar".

De momento, se desconoce si Jiménez se expone a alguna consecuencia por haber engañado a la organización y dar parte de su premio individual a otra concursante. Las normas son muy claras: los premios individuales no pueden compartirse, y en pasadas ediciones sí se han tomado medidas contra los participantesque han hecho caso omiso a esta norma fundamental.

En cuanto a la relación de Jiménez y Matamoros, finalmente consiguieron enterrar el hacha de guerra apelando a las “cosas muy bonitas” que vivieron juntos. Lo cierto es que el vínculo que han establecido en "Supervivientes" está en boca de todos los espectadores, puesto que más de uno considera que entre ellos puede haber algo más que amistad. De ser cierto estaríamos ante el inicio de una nueva y tremenda polémica, puesto que Jiménez mantiene una relación sentimental desde hace años con Sofía Suescun, ganadora de "Gran Hermano" y una edición anterior de "Supervivientes".