El desliz de un emocionado Ángel Cristo que incendia “Supervivientes”

Ángel Cristo es sin duda uno de los grandes concursantes de esta edición de 2024 de “Supervivientes”. Su participación no pasa desapercibida, generando controversia tanto en España como en Honduras, convirtiéndose en el centro de atención de casi todas las polémicas surgidas durante el concurso, llegando a ser etiquetado como uno de los "villanos" del programa. Recientemente, experimentó un breve momento de felicidad con la visita de su actual pareja, Ana Herminia, protagonizando uno de los momentos más emotivos de esta temporada. Sin embargo, unas declaraciones descuidadas por parte de Ángel volvieron a avivar la polémica, al olvidarse por un instante de los micrófonos que lo rodeaban.

Acusación grave por parte de Ángel

Durante la visita de Ana Herminia al plató de Mediaset, Ángel Cristo aprovechó la oportunidad para sorprender a todos los presentes hincando rodilla. Pero este romántico gesto se vio empañado por una confesión realizada al oído de su prometida: "No sé si dormirás conmigo en la playa. Pero bueno, no sé. Yo espero que… Hay muchas cosas que tengo que contarte. Han pasado cosas, no te imaginas". Estas palabras, captadas por los micrófonos del programa, avivaron las especulaciones de los espectadores, en relación con las críticas vertidas por dos excompañeros de Ángel, Carmen Borrego y Kike Calleja, quienes no hablaron favorablemente sobre él tras su regreso a España luego de abandonar la isla.

Muy enamorado

Este lapsus de Ángel Cristo eclipsa uno de los pocos momentos positivos que ha vivido en "Supervivientes". La propuesta de matrimonio queda grabada en la memoria como uno de los gestos más tiernos del programa, evidenciando el cariño entre Ángel y Ana Herminia. "Se lo he dicho muchas veces. Ella sabe que quiero casarme con ella y pasar el resto de mi vida a su lado, ver crecer a las niñas y tener muchos gatos, de todo. Nunca me he separado de ella. Desde hace un año no nos hemos separado ni un solo día", expresó Ángel, visiblemente emocionado, destacando a Ana como su único apoyo real tanto dentro como fuera del concurso.