Susanna Griso, indignada, denuncia públicamente haber sido víctima de una estafa

Susanna Griso se ha convertido en una de las protagonistas de la jornada de este jueves tras verse obligada a dar un paso públicamente que en un principio no quería dar.

Susanna Griso se confesó en "Espejo Público" Espejo Público Antena 3

La presentadora de 'Espejo Público' ha hecho uso tanto de su programa como de las redes sociales para desmentir que haya sido detenida por la policía, después de que existan varias noticias que circulan por internet junto a un montaje fotográfico falso en el que la catalana aparece detenida por varios agentes de la policía.

"El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo, pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas", ha escrito junto a esta impactante imagen que se ha llenado de cientos de comentarios de apoyo hacia la presentadora.

Aunque la protagonista ha confesado que ya está acostumbrada a este tipo de cosas, se siente molesta por el hecho de que algunos usuarios puedan creerse este tipo de estafas y noticias falsas: "Lo difícil a veces es demostrar que no soy yo", asegura, añadiendo que otro de los montajes que le han hecho lleva directamente a una supuesta entrevista donde ella vende bitcoins, algo totalmente falso.

Además de este asunto, cabe recordar que hace tan solo unos días Susanna se vio obligada a abandonar su puesto de trabajo por una indisposición. Algo muy poco habitual en ella y que quiso aclarar en primera persona: "Fuera de combate… solo momentáneamente. Me he sentido indispuesta justo antes de arrancar el programa, pero espero recuperarme pronto y no faltar a mis compromisos esta tarde en Sevilla. Gracias por preguntar’’, escribía la presentadora en sus redes sociales.